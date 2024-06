6ª Conferência Municipal da Cidade de Mauá já tem data marcada

No próximo dia 15 de junho, o Centro de Formação de Professores Miguel Arraes, em Mauá, sediará a 6ª Conferência Municipal da Cidade, para promover um debate sobre políticas urbanas e desenvolvimento sustentável. Com mais de uma década desde a última Conferência Nacional das Cidades, o Brasil enfrentou transformações profundas, enfrentando novos desafios e acumulando aprendizados ao longo do caminho.

O evento será realizado das 08h às 17h. O Centro de Formação de Professores Miguel Arraes fica na rua Rio Branco, 183, Centro. O acesso também pode ser feito pelo Boulevard Cônego Belisário Elias de Souza.

Quem quiser participar, pode se inscrever no link: http://bit.ly/6ConferenciaMaua.

Sob o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para Cidades Inclusivas, Democráticas, Sustentáveis e com Justiça Social”, a 6ª Conferência de Mauá visa abordar as demandas contemporâneas que moldam o cenário urbano. Um foco especial será dado ao fortalecimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, conforme garantido pela Constituição Federal de 1988, com o objetivo final de promover o bem-estar da população local.

Organizada em torno de seis eixos temáticos principais – Urbanismo e Habitação, Cidades Inteligentes, Infraestrutura e Mobilidade, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Governança e Participação Social, e Inclusão Social – a conferência abordará tanto os desafios históricos quanto as novas fronteiras que Mauá e outras cidades enfrentam.

Espera-se que os debates e propostas que surgirem durante a 6ª Conferência de Mauá desempenhem um papel crucial na elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Com um foco claro em criar cidades inclusivas, sustentáveis e socialmente justas, esta conferência promete ser um catalisador para a transformação positiva das comunidades urbanas em todo o Brasil.