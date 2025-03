6ª Caminhada Down de Guarulhos acontece dia 23 de março

No Bosque Maia, a partir das 7h, no dia 23 de março. Guarulhos celebrará a inclusão em uma caminhada em prol do reconhecimento de pessoas com Síndrome de Down.

O evento conta com um circuito de Atividades Motoras, dança, brinquedos infláveis, brincadeiras de rua e pintura facial, além de pipoca e algodão doce. A ideia é promover e celebrar a diversidade em um ambiente acolhedor e cheio de energia positiva com diversão para todas as idades.

A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 22 de março. Também é possível adquirir a camiseta oficial da 6ª Caminhada Down de Guarulhos, ou o squeeze e a toalhinha e mostre o seu apoio à causa. A retirada dos produtos será no dia do evento.

“Nosso objetivo é mostrar que a Síndrome de Down não define quem a pessoa é. As pessoas com Down são capazes, talentosas e merecem ser incluídas em todos os aspectos da sociedade”, afirma Anderson Ferraz, fundador da ONG Minha Down é UP!.