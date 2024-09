652 aprovados no concurso de professores de Ensino Fundamental e Médio são nomeados no ABC

O governo de São Paulo publicou na edição desta sexta-feira (27) do Diário Oficial do Estado a lista dos 12 mil primeiros nomeados do concurso público para professores dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio realizado no segundo semestre de 2023. No ABC, são 652 profissionais. A lista está disponível para consulta neste link. O concurso prevê o chamamento total de 15 mil profissionais no Estado.

Com a nomeação oficializada, esse grupo de docentes está apto a participar do processo de atribuição de aulas para o ano letivo de 2025 nas escolas e nas 91 Diretorias de Ensino previsto para o fim deste ano.

As vagas são divididas em Jornada Ampliada de Trabalho Docente (40 horas semanais de trabalho) e Jornada Completa de Trabalho Docente (25 horas semanais de trabalho). Os salários iniciais são de R$ 5.300 e R$ 3.312,50, respectivamente. Conforme evolução funcional, os professores podem atingir remuneração de até R$ 13 mil na rede estadual.

Cerca de 290 mil profissionais se inscreveram no concurso. Os candidatos foram avaliados em questões de múltipla escolha discursivas relacionadas aos temas do Currículo Paulista e à metodologia de ensino. Para o exame prático, pela primeira vez, a Seduc-SP definiu o envio de uma videoaula sobre o componente curricular de interesse em atuação.