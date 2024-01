6 marcas para quem quer investir no ABCD em 2024

Quem deseja investir em um negócio próprio no ABCD contando com transferência de know-how tem no sistema de franchising uma boa opção.

A lei 13.966/19, que rege o sistema de franquias no Brasil, exige que o franqueador, aquele que concede a franquia ao investidor (o franqueado), transfira a ele know-how, ou seja, o ensine a operar o negócio. É o que diz, justamente, o Artigo 1º da lei de franquias:

Art. 1º Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento.

“Para que se entenda melhor, a lei de franquias caracterizou a franquia como um sistema de negócios que obrigatoriamente transfere know-how, ou seja, sempre associado ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio. O franqueador cria um método de operação, administração de um negócio e o ensina ao franqueado”, explica Thais Kurita, advogada especializada em franchising.

E essa transferência de know-how só existe quando o franqueador opera o negócio por um determinado período de tempo e o testa em diversas situações, mercados e condições. “Não adianta o empresário ter um negócio de sucesso em uma cidade e acreditar que ele terá o mesmo resultado em todo o Brasil. Nosso país é diverso em muitos aspectos e é preciso sérios estudos que ajustem desde o produto até a logística, operação, comunicação e muitos outros aspectos antes de franquear. Por isso, é necessário que haja experiência, mas também uma boa formatação do negócio e pilotos em mercados distintos”, alerta Neander Souza, consultor especializado em franchising.

Em relação às marcas, o investidor pode optar por investimentos diversos. Existem as micro franquias, aquelas cujo investimento vai até R$ 135 mil e devem oferecer a mesma estrutura e suporte equivalente a qualquer outra marca, seguindo sempre a lei de franquias, mas que são focadas no franqueado que operará seu negócio sozinho ou com poucos colaboradores, e as franquias com investimento variado, que partem dos R$ 136 mil e vão até alguns milhões de reais, sendo as que exigem maiores investimentos indicadas para grupos de investidores. “Vale lembrar que o retorno do investimento é sempre proporcional ao valor investido. É impossível investir R$ 50 mil e faturar R$ 1 milhão, porque todo investimento tem seus limites. O futuro franqueado deve desconfiar de propostas mirabolantes e ter os pés no chão”, concordam Thais Kurita e Neander Souza.

Conheça seis marcas que oferecem suas franquias e têm foco de expansão nas cidades do grande ABCD em 2024:

Dr. Shape – A maior franqueadora de suplementos alimentares e artigos esportivos do Brasil teve um ano bem equilibrado. Já são aproximadamente 70 lojas em todo o Brasil, sendo 14 novas delas foram vendidas em 2023 (entre inauguradas e em fase de implantação. “Nossa expansão sempre foi cautelosa, com um excelente processo de seleção, para que nossos franqueados tenham total afinidade com o segmento e a marca. Queremos parceiros para projetos de longo prazo e nossa expansão continuará pelo Brasil todo em 2024, com previsão para mais dez lojas”, diz Roberto Kalaes, Diretor de Novos Negócios da marca. Nessa toada, a Dr. Shape, que completou recentemente 20 anos de mercado, também prepara sua expansão internacional para o começo de 2024. “Estamos finalizando um acordo com parceiros em Portugal e logo teremos notícias sobre o assunto”, adianta Felipe Kalaes, sócio-franqueador. A Dr. Shape é uma das franqueadoras que mais investe em suporte para sua rede franqueada. A marca mantém, além da consultoria de campo, uma plataforma que oferece treinamentos em diversas modalidades, de forma a melhorar a performance de franqueados e equipes. A novidade criada em 2023, que estará disponível em 2024, é a Universidade do Suplemento. “Ampliamos nossa plataforma de cursos on-line para que os franqueados e seus colaboradores, de todo o Brasil, possam ter acesso às aulas”, comemora Felipe Kalaes. O investimento em uma loja Dr. Shape inicia-se em R$ 250 mil.

3 Brasseurs – A marca francesa 3 Brasseurs, conhecida no Brasil como 3B, primeira cervejaria artesanal francesa no Brasil, comemorou em 2023 dez anos de atividades no Brasil, com muito sucesso. E esse aniversário marcou para a empresa o início de sua expansão por franquias no Brasil, já que a marca passou a ser dirigida por um grupo de masterfranqueados brasileiros com grande experiência em franchising. “A ideia é levarmos a marca às capitais e, também, grandes cidades brasileiras”, comenta Leonardo Lamartine, um dos sócios da master franquia brasileira. Junto com os sócios Fernando Malutta, Janaína Boz e Luciano Fialho, Lamartine pretende chegar a 20 franquias em dez anos, nas principais capitais brasileiras e municípios-chave para a marca, a exemplo de Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto (SP); Balneário Camboriú (SC); Londrina, Maringá (PR); Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora (MG); Sinop, Sorriso (MT), dentre outras. Negociações avançadas estão acontecendo com potenciais franqueados para abrirem novas casas em Itu (SP), num grande complexo de entretenimento que se instalará na cidade; Foz do Iguaçu (PR) e Florianópolis (SC). Além disso, há interessados em análise inicial para outras capitais. O investimento em uma unidade 3B inicia-se em R$ 2,5 milhões.

Finance Open Bank – Com 17 anos de mercado, a franqueadora atua com empréstimos, consórcios, financiamentos e seguros. Em 2022, a marca passou por uma grande estruturação para ampliar sua expansão por franquias, investindo em tecnologia, desburocratização e segurança em soluções financeiras de forma humanizada e clara para os clientes e pretende, a partir de 2024, atrair franqueados profissionais liberais dos setores de seguros, consórcios e correspondentes bancários. A marca conta com uma unidade própria, uma franqueada e mais quatro em implantação. Os planos para 2024 incluem de 15 a 20 franquias no Nordeste, Centro-Oeste e Sul. A microfranquia exige investimento a partir de R$ 95 mil, com faturamento médio de R$ 12 mil mensais e prazo de retorno de 24 meses.

Novofio Clínica Capilar – A Novofio é uma rede de franquias que oferece Transplantes e Terapias Capilares com qualidade e eficiência médica. A marca busca franqueados em todo o Brasil, que se identifiquem com a área de Saúde e Beleza: médicos, profissionais de saúde, investidores e empresários que desejem investir no segmento, que tem alto potencial de retorno. Possui uma unidade própria e 13 franqueadas, com previsão para 2024 de abertura de 33 clínicas já comercializadas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão e Pernambuco. O investimento médio é de R$ 450 mil.

B.LEM Padaria Portuguesa – O ano de 2023 foi de expansão criteriosa para a marca B.LEM Padaria Portuguesa. A marca alcançou, ao abrir lojas em Curitiba (PR) e Belém (PA), a marca de dez capitais com suas franquias, totalizando 50 unidades franqueadas pelo Brasil. A B.LEM atua com lojas em ruas e shoppings de grande movimento, nos formatos de lojas ou quiosques, e seus clientes procuram as delícias inspiradas na culinária portuguesa para consumo no local, levar para casa e até mesmo para presentear. “Tudo é produzido em nossas fábricas para abastecer as lojas, de forma artesanal, sem corantes ou conservantes. Estamos procurando investidores interessados no ramo de alimentação para acelerar ainda mais o nosso processo de expansão”, revela Pedro Nogueira, sócio-fundador da marca. Em 2024, a ideia é implantar um programa de fidelidade, já que os clientes da B.LEM Padaria Portuguesa costumam sempre voltar às lojas. “Quem consome nossos produtos fica fiel a eles”, pondera Nogueira. E, em relação à expansão, o franqueador é pé no chão: “Pretendemos crescer de forma consciente, aos poucos, com bons franqueados, construindo uma relação duradoura”, finaliza. Numa B.LEM Padaria Portuguesa, investem-se a partir de R$ 350 mil.

The BBurgers – Foi um ano de desafios para a The BBurgers, hamburgueria gourmet com grande presença no Brasil. A The BBurgers focou-se na renovação total: toda a logística, os parceiros comerciais, fornecedores e contratos foram revistos para que a rede franqueada aumentasse sua competitividade. A marca também foi reposicionada, ganhando destaque no mercado por seu rebranding. Novo cardápio, produtos de maior valor agregado, investimento em delivery e parcerias foram investimentos realizados pela marca, que recuperou lojas com bom potencial. A marca possui 105 lojas em atividade e seu investimento inicial é de R$ 135 mil.