6 dicas essenciais para saber se você escolheu a escola correta para seu filho 

A educação desempenha um papel fundamental no desenvolvimento acadêmico, social e emocional das crianças e encontrar o ambiente escolar adequado é essencial para garantir um crescimento saudável e uma base sólida para o futuro. À medida que o prazo para matrículas se aproxima, pais e responsáveis enfrentam o desafio crucial de escolher a escola ideal para seus filhos. Diante desse cenário, Arthur Buzzato, CEO da Escola Vereda, dá dicas essenciais para orientar os pais na escolha da instituição de ensino ideal. Confira:

1. Avalie a proposta pedagógica

Opte por escolas que possuam uma proposta pedagógica alinhada com os valores e com as expectativas da família. “É importante ter propostas pedagógicas que abraçam a integralidade do aluno, com 8 horas por dia de carga horária, preparando-o não apenas academicamente, mas também desenvolvendo habilidades socioemocionais essenciais”, afirma Arthur Buzzato, CEO da Escola Vereda.

2. Infraestrutura moderna e recursos didáticos

Escolas que investem em infraestrutura moderna e em recursos didáticos ajudam a construir um ambiente propício para o aprendizado. “Investir em oferecer instalações atualizadas, material didático de excelência e cursos extras, como programação e inglês, visando a uma formação completa, é uma boa jogada”, diz ele.

3. Envolvimento dos professores

Escolas com professores dedicados e engajados contribuem significativamente para o sucesso educacional dos alunos. Na Escola Vereda, por exemplo, cerca de 90% dos professores têm dedicação exclusiva, permitindo um foco total na sala de aula e no desenvolvimento dos estudantes.

“Na Vereda, nossos professores exercem a vocação de maneira potencializada. Algumas ações como preencher o diário de classe e, até mesmo, produzir e corrigir avaliações não são realizadas por eles. O foco é totalmente voltado para a aplicação de metodologias diversas e criativas na vivência do estudante”, diz Buzatto.

4. Relação custo-benefício

Considere a relação custo-benefício ao escolher uma instituição de ensino. “Nos posicionamos com um valor que é 70% menor do que outras escolas que oferecem o mesmo tipo de ensino. Ficamos orgulhosos em conseguir tirar muitos estudantes da rede pública para ter um ensino de qualidade”, afirma Arthur Buzatto, presidente e sócio mantenedor do colégio.

5. Resultados e métricas de desempenho

Avalie os resultados da escola em vestibulares, índices de empregabilidade e outras métricas de desempenho. “Invista em ações que geram o desenvolvimento do senso crítico e aspectos humanos dos alunos, evidenciados em competições como a Olimpíada Brasileira de Matemática”, aponta o CEO.

6. Ambiente de desenvolvimento integral

Para finalizar, Arthur diz que é interessante optar por escolas que promovam o desenvolvimento integral dos estudantes, preparando-os não apenas para desafios acadêmicos, mas também para a vida profissional e pessoal. “A Escola Vereda destaca-se por seu compromisso em desenvolver habilidades socioemocionais, garantindo que os alunos estejam preparados para enfrentar os desafios do mundo atual”. Importante citar que o ensino integral é uma prática comum dos países desenvolvidos.

Além disso, um outro destaque da Vereda é ter alimentação aos alunos do período integral. “Escolas que oferecem esses benefícios deixam os pais mais tranquilos, sendo menos uma situação para os pais se preocuparem”.