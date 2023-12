6 dicas de segurança ao usar o transporte público nas compras de fim de ano

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) – CPTM, EMTU e Metrô – sempre contam nas estações e terminais com funcionários treinados para orientar os passageiros que necessitarem de auxílio. Mas seguir algumas dicas pode ajudar a melhorar a convivência entre os passageiros nesse período de compras de Natal e Ano Novo.

1) Atenção aos seus pertences

Para reforçar a segurança durante a viagem, bolsas e mochilas devem estar junto ao corpo dentro dos trens e ônibus.

2) Evite os horários de pico

A recomendação é, se possível, que as pessoas optem por ir às compras fora dos horários de maior movimento, os chamados “horários de pico”. Para quem utiliza as linhas da EMTU, a sugestão é consultar a tabela horária após as 10h e antes das 17h. Os horários estão no site da EMTU (clique aqui) ou pelo app EMTU Oficial, disponível para Android e iOS.

3) Cuidado com as crianças

Nas viagens para compras ou mesmo em passeios, segure as crianças pelas mãos.

4) Utilize o corrimão

Outra dica importante para evitar acidentes é sempre usar o corrimão ao acessar as escadas rolantes e aguardar o desembarque para depois embarcar nos trens.

5) Fique atento ao volume permitido

A CPTM e o Metrô estabelecem como regra para o embarque nos trens que os passageiros carreguem volumes com dimensões de 150x60x30cm, garantindo assim a boa convivência entre os passageiros e segurança na viagem de todos. A EMTU recomenda que os passageiros usem de bom senso na hora de embarcar nos coletivos com compras, já que enormes volumes podem colocar em risco a segurança e comprometer o conforto de todos os passageiros.

6) Viu algo errado? Denuncie

Nas estações e trens para denunciar comportamentos inadequados, a CPTM disponibiliza o telefone 0800 055 0121 e o Whatsapp 9 9767-7030. Já o Metrô tem o SMS-Denúncia (9 7333-2252) e o aplicativo Metrô Conecta. Os passageiros das linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU podem procurar diretamente os funcionários de atendimento das empresas operadoras das linhas.

“Operação Natal” na Estação Brás

Para facilitar as compras de fim de ano, até o dia 23 de dezembro a CPTM realiza a “Operação Natal” aos fins de semana na Estação Brás. Entre as principais ações estão a ampliação do horário de pico, com menor intervalo entre os trens, e o aumento do número de funcionários operacionais da estação e da segurança na estação para orientar os passageiros. O fluxo também está sendo direcionado para deixar a viagem mais confortável, e o acesso 1 da estação conta com três bloqueios (catracas) extras – totalizando 24 – para uso exclusivo para o embarque e, assim, agilizar a entrada de quem estará voltando das compras. No acesso 2, são seis bloqueios para entrada e saída dos passageiros.

Bilhetes

Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no site (clique aqui).

Secretaria dos Transportes Metropolitanos

A STM cuida diariamente do transporte de 8,5 milhões de passageiros, na média dos dias úteis. São passageiros que usam os ônibus gerenciados pela EMTU, além dos trens do Metrô, da CPTM e das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, estas quatro últimas concedidas à iniciativa privada. A Estrada de Ferro Campos do Jordão, no interior do Estado, também é responsabilidade da STM.