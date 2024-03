5º Encontro e Exposição de Carros Antigos do Campo de Marte acontece neste final de semana

A expectativa é de reunir este ano,ao menos, 1.500 automóveis antigos, no 5º Encontro e Exposição de Carros Antigos do Campo de Marte, neste final de semana, dias 9 e10 de março, no Campo de Marte, com visitação gratuita.

O público estimado para este ano é de 30 mil pessoas. Uma novidade é também a exposição de veículos e equipamentos antigos militares. Haverá ainda a tradicional feira de peças, antiguidades e miniaturas, que já tem 140 estandes confirmados, shows ao vivo, brinquedos infantis, áreas de veículos à venda e praça de alimentação diversificada.

“É um evento que agrada pessoas de todas as idades, traz nostalgia e admiração por essa indústria fantástica que encanta os brasileiros, atravessando gerações, além de podermos contribuir com a Fundação Rotária, por se tratar de um evento beneficente”, afirma o organizador da exposição, Junior Abonante.

Para a exposição, é pago por veículo o valor de R$ 60 e serão aceitos veículos que tenham no mínimo 30 anos de fabricação. Podem participar modelos variados entre clássicos, hot rods e caminhões na exposição que será montada no Parque de Material Aeronáutico (PAMA -SP) do Campo de Marte, em São Paulo. Já para quem quiser vender o carro no evento, o valor é R$ 200. Não é necessário inscrição prévia dos veículos antigos e as taxas são pagas no local.

O evento é organizado pelos mesmos organizadores do Encontro Brasileiro de Autos Antigos (EBAA) de Águas de Lindóia, o maior Encontro de Autos Antigos da América Latina.

Responsabilidade Social

O Encontro de Carros Antigos do Campo de Marte é um evento beneficente em favor da Fundação Rotária, instituição internacional que promove ações sociais no mundo inteiro. As arrecadações são usadas em iniciativas sustentáveis criadas por seus 35 mil clubes, como reduzir a incidência da pólio em 99% no mundo, treinar promotores da paz, aumentar o acesso à água limpa e ajudar no desenvolvimento econômico de diversas comunidades.

Serviço

5º Encontro e Exposição de Carros Antigos do Campo de Marte

09 de março – das 10h às 19h

10 de março – das 8h às 16h

PAMA-SP- Campo de Marte.

Avenida Santos Dumont, 2.241, São Paulo

Atenção – Para manter a ordem e o bom andamento do evento, fica terminantemente proibido:

Manobras consideradas radicais

Som alto

Fazer churrasco

Comércio de rifas e qualquer tipo de sorteios