5º edição da Corrida e Caminhada da Ossel Assistência acontece em maio

Tradicional no ABC Paulista, a 5º Corrida OSSEL Run acontece dia 26 de maio. O evento, com mote Assistência que te leva mais longe, vem ao encontro dos pilares da marca que tem como objetivo incentivar e estimular a saúde e bem-estar. A atividade faz parte do calendário oficial dos corredores da região do Grande ABC e as inscrições já estão abertas. A OSSEL Assistência é a principal patrocinadora do evento, ao lado da OSSEL Care, que conta com o serviço de telemedicina.

Para participar da OSSEL Run os interessados devem realizar a inscrição no site. Os kits custam a partir de 69 reais, além da taxa de serviço. O evento, que tem percursos de 5 Km e 10 Km para corredores e de 5 km para quem optar pela caminhada, é um convite a toda família, inclusive a nova geração, com kits infantis (composto por número de peito e medalha para as crianças que concluírem a prova).

Na edição deste ano a expectativa é reunir cerca de 3 mil atletas no evento esportivo. “Já faz parte do calendário da região, por isso, é tão conhecido e aguardado. Com certeza será mais um sucesso, como tudo o que a marca se propõe a fazer. Fica aqui o convite às famílias, que tragam filhos, sobrinhos e netos, inclusive”, enfatiza Luciana Patara, Diretora de Marketing da OSSEL Assistência, de Sorocaba e da região do Grande ABC.

A largada, prevista para às 7h30, acontece no Paço Municipal de Santo André (Praça IV Centenário). O percurso passa pela Perimetral, Avenida Santos Dumont, Rua Giovanni Batista Pirelli e Avenida Edson Danilo Dotto. A chegada também está demarcada no Paço Municipal da cidade.

A entrega dos kits de corrida é realizada um dia antes da corrida, no sábado, 25 de maio, na loja da Decathlon do Shopping ABC (Piso Loft), em Santo André, das 11h às 20h.

A Ossel é a Organização Sorocabana Seol Empreendimentos de Luto, com 26 anos de história no Grande ABC, e oferece amplos serviços de assistência funerária, tele atendimento médico, além de atuar em questões sociais e esportivas na região. Este ano, inclusive, a marca patrocina 10 atletas brasileiros que representarão o país nos Jogos Olímpicos de 2024, realizados em Paris, França, com início marcado para 26 de julho.

Serviço

5ª Corrida e Caminhada Ossel Run

Data do evento: 26 de maio – às 7h30

Valor: a partir de 69 reais (35 reais para crianças no pacote familiar)

Endereço: Concentração no Paço Municipal de Santo André

Mais informações, inscrição e regulamento pelo site: https://minhasinscricoes.com.br/Evento/CorridaOsselRun2024