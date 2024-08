5º Cartório de Notas de Santo André – Cartório Senador – muda de endereço nesta segunda-feira (19.08)

Com o triplo da área atual e mais de 1.000 metros quadrados em andar térreo, o 5º Cartório de Notas de Santo André, também conhecido como Cartório Senador, passará a atender em um novo endereço a partir desta segunda-feira (19.08). As novas instalações na Rua Senador Flaquer nº 282, no centro de Santo André, estarão abertas ao público das 9h às 17h, com estacionamento ao lado e em outros dois pontos conveniados.

Dentre os serviços oferecidos pelo Cartório estão as autenticações, reconhecimentos de firmas, procurações, escrituras públicas, inventários e testamentos. O novo espaço contará ainda quatro salas privativas para reuniões e atendimentos dos atos de procurações, escrituras públicas, divórcios e inventários, além de um pré-atendimento inicial na entrada da unidade, que direcionará o cidadão diretamente ao serviço desejado.

“Toda esta nova configuração já representa uma grande melhoria no atendimento, pois permitirá que todas as pessoas sejam atendidas no piso térreo. Isso facilita não apenas a localização dos serviços, mas também proporciona maior comodidade aos usuários, que terão acesso a todos os serviços em um só local, além de privilegiar a acessibilidade”, explica o tabelião Milton Fernando Lamanauskas.

No novo ambiente o Cartório permanecerá com sua política de resolução imediata das demandas dos usuários. “Um inventário, com toda a documentação em ordem, poderá ser concluído em no máximo dois dias. Escrituras de compra e venda poderão ser elaboradas no mesmo dia ou no dia seguinte. Procurações e escrituras de união estável serão atendidas na hora, agora, inclusive, em um setor específico”, destaca o tabelião.

Serviço

5º Cartório de Notas de Santo André – Cartório Senador