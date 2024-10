5ª Edição do Varejo de Sucesso acontece em 25 de outubro

Cheio de novidades e cada vez mais inovador, o maior evento de varejo no país, o Varejo de Sucesso retorna para sua 5ª edição no dia 25 de outubro (sexta-feira) e será realizado no “Na Montanha” em Itapecerica da Serra – SP, a partir das 13h.

Crescendo a cada edição e aproximando seus convidados com um novo conceito de networking, o encontro que aguarda um público de 5 mil pessoas terá mais de 10 horas de programação, regado a muita comida, bebida e bons negócios.

A festa contará também com uma super apresentação do humorista Gui Santana, ao lado do jornalista esportivo Alex Muller, do Programa Mesa Redonda da TV Gazeta, e os shows imperdíveis de Janice & Marcello, Jordão Santos (intérprete do Elvis Presley), o convidado especial João do Carro, e a atração especial da festa, a dupla Adriano & Marcos.

Fundado em 2018 pelos empresários Fábio Francisco e Joaquim Dutra, o Varejo de Sucesso tem como objetivo conectar a indústria, distribuidores, representantes comerciais e supermercadistas do setor alimentar em um dia inteiro de muitos negócios e networking.

“O Varejo de Sucesso surgiu de forma despretensiosa em 2018, quando resolvemos reunir os parceiros e amigos de negócios. Começamos “tímidos” e hoje tenho muito orgulho do que o evento se tornou. Estamos na quinta edição e queremos crescer a cada ano. Por isso que sempre digo, juntos cada um vale mais”, comenta Fábio Francisco.

“Começamos o Varejo de Sucesso num bate papo entre amigos, onde reuníamos nossos parceiros para trocarmos ideias e experiências de negócios. Percebemos que aquilo dava certo e começamos a agregar mais e mais pessoas, até chegarmos a proporção que o evento tem hoje. É muito prazeroso ver o sucesso desse evento. Com certeza é a melhor confraternização do varejo de São Paulo”, finaliza Joaquim Dutra.

Serviço:

5ª edição Varejo de Sucesso – Churrascada com Boi no Rolete

Dia: 25 de outubro (sexta-feira)

Hora: 13h

Local: Na Montanha

Endereço: Estr. João Rodrigues de Moraes, 1086 – Lagoa, Itapecerica da Serra – SP, 06860-400