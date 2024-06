5ª Edição do Tigela Cheia de Ribeirão Pires terá Feira de Adoção e Vacinação Antirrábica

Neste sábado (29), a Vila do Doce, localizada na Rua Boa Vista, s/n, no Centro de Ribeirão Pires, será palco da 5ª edição do Tigela Cheia, um evento que une ações de conscientização ambiental e promoção da adoção consciente de pets, das 10h às 15h.

A ação, promovida pela Prefeitura da Estância, conta com o apoio de protetores independentes da cidade e da CooperPires, além de ter a colaboração do Conselho Municipal de Proteção Animal. O evento visa incentivar a reciclagem de materiais e promover a adoção responsável de animais, oferecendo também serviços de vacinação antirrábica para os pets.

Cada quilo de garrafas plásticas arrecadado será trocado por um quilo de alimento para cães ou gatos, incentivando a população a participar da coleta seletiva. Para referência, um quilo de garrafas pet equivale a 20 unidades de 2 litros, 26 unidades de 1 litro ou 36 unidades de 600 ml. Além da troca de materiais recicláveis, a feira contará com cães e gatos disponíveis para adoção, esperando por um novo lar.

“O evento é uma excelente oportunidade para a comunidade se engajar em ações positivas, que beneficiam tanto o meio ambiente quanto os animais que aguardam por adoção. A presença de protetores independentes e de instituições como a CooperPires fortalece a rede de apoio e conscientização sobre a importância dessas ações”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Temístocles Cardoso.