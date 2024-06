5ª Edição do Tigela Cheia de Ribeirão Pires acontece no próximo sábado (29)

No próximo sábado (29), a Prefeitura de Ribeirão Pires, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e a Cooperpires, promove a quinta edição do programa “Tigela Cheia”. Um evento que combina responsabilidade social e ambiental. A ação será realizada na Vila do Doce, na Rua Boa Vista, e oferecerá diversas atividades voltadas para a população e seus pets.

A programação inclui feira de adoção de cães e gatos, aplicação de vacinas antirrábicas e a troca de garrafas PET por ração para animais de estimação. O evento tem como principais objetivos promover a reciclagem de materiais plásticos, proporcionar novos lares para animais e conscientizar a população sobre a importância do cuidado e proteção dos pets.

Todo o material reciclável arrecadado durante o evento será destinado à Cooperpires, Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ribeirão Pires, fortalecendo ainda mais a rede de sustentabilidade local e proporcionando recursos para os catadores da cidade.

Pelo Tigela Cheia, cada quilo de garrafas plásticas é trocado por um quilo de ração pet. São disponibilizados até três quilos por CPF. Os participantes podem optar por fazer a entrega dos materiais plásticos e destinar o alimento para cães e gatos para ONGs e protetores independentes cadastrados na cidade.