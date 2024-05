5ª edição da Corrida OSSEL Run reúne cerca de 3 mil pessoas em Santo André

Mesmo com chuva e temperaturas baixas, a 5ª edição da Ossel Run reuniu cerca de 3 mil corredores na manhã do último domingo (26) em Santo André. Os percursos eram de 10 km e 5 km para corrida, e 5 km para caminhada.



O evento, com o mote “Assistência que te leva mais longe”, teve o patrocínio da OSSEL Assistência, junto com a OSSEL Care, que oferece serviços de telemedicina, refletindo os pilares da marca, que visa incentivar e estimular a saúde e o bem-estar.



O ponto de partida e chegada foi o Paço Municipal de Santo André, onde os participantes foram recebidos com entusiasmo e energia.

O evento também chamou atenção pela presença dos atletas olímpicos patrocinados pela OSSEL Assistência. Nomes renomados como Arthur Zanetti, da Ginástica Olímpica e o maratonista Marilson dos Santos, além de Wanderley Holifield, Luiz Oliveira e Abner Teixeira, do Boxe e Vitória Rosano, do Atletismo, prestigiaram a corrida e compartilharam suas expectativas para os Jogos Olímpicos de 2024, que acontece a partir de 26 de julho em Paris.

Atletas Wanderley Holifield, Luiz Oliveira e Abner Teixeira, do Boxe; Vitória Rosano, no Atletismo, Arthur Zanetti, na Ginástica Olímpica; e a Karyn Paiva, gerente de marketing de esportes da OSSEL Assistência

Karyn Paiva, gerente de marketing de esportes da OSSEL Assistência, expressou sua satisfação com o resultado. “Estamos extremamente felizes com o sucesso da 5ª edição da Corrida OSSEL Run. É gratificante ver milhares de pessoas se unindo em prol da saúde e a superação. Este evento é uma demonstração tangível do compromisso da OSSEL Assistência em promover um estilo de vida ativo e saudável, além de proporcionar cuidados e assistência de qualidade à comunidade.”

OSSEL Assistência – Há 36 anos no mercado, a OSSEL Assistência foi criada em 1987 na cidade de Sorocaba e idealizou projeto inovador no segmento funerário, com o Plano Familiar, custo-benefício diferenciado com assistência 24 horas. No fim dos anos 90, passou a ser presidida por Cesar Andre Marchetti, filho de Arany Marchetti, fundador da marca. Atualmente, a OSSEL Assistência também se faz presente nas cidades de Votorantim, Araçoiaba da Serra e Salto de Pirapora, além da Capital Paulista, cidades do Grande ABC e da Grande São Paulo, com unidades de velório e funeral, estruturas administrativas, de atendimento e venda, além de um centro de treinamento. A empresa prima pelo acolhimento psicológico das pessoas que passam pela dor do luto. Desde o seu fundador, a OSSEL incentiva tanto práticas esportivas, quanto atletas, com aporte acima de um milhão por ano. A marca OSSEL Assistência foi avaliada em 166,8 milhões de reais em valor de marca e recebeu o título de Top of Mind Sorocaba 2023. Líder na América Latina, é reconhecida mundialmente pela humanização no atendimento, contando com mais de 1 milhão e meio de associados no Estado de São Paulo, onde é a primeira no segmento. No Brasil, a marca está em terceiro lugar, dentre as maiores, segundo pesquisa realizada pela RHCouto Consultoria, em julho deste ano.