5ª edição da Caminhada pelo Autismo acontece no dia 7 de abril 

No próximo dia 7 de abril, acontece no Parque das Bicicletas, zona sul de São Paulo, a 5ª edição da Caminhada pelo Autismo. O evento, que é organizado pela Secretaria Municipal e Estadual da PCD de São Paulo, Centro Lumi, Associação Inspirare e TEApoio, tem como objetivo reunir a população para conscientizar sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), levar informação e diminuir o preconceito.

Além disso, a caminhada também tem a missão de mostrar para a sociedade que os autistas precisam de oportunidades de tratamento, ensino e trabalho. As entidades responsáveis pela organização do evento lutam, diariamente, para que seja pleiteado a inclusão real dessas pessoas nas escolas, faculdades, mercado de trabalho e lazer.

No ano passado, a 4ª edição da caminhada foi realizada no Memorial da América Latina e contou com a presença de mais de cinco mil pessoas. Para este ano, a organização deseja reunir, ao menos, seis mil famílias.

“Para nós, é muito importante que as pessoas abracem essa causa e compareçam neste evento, o qual já esperamos uma proporção igual ou maior que a do ano passado. Para essa edição, também abrangemos o tema nacional do Autismo deste ano, que é “valorize as capacidades e respeite os limites”, afirma Simone Alli Chair, da Inspirare.

O Evento

O evento acontecerá no dia 7 de abril, em um domingo, com a abertura dos portões às 13 horas. Para entreter o público, às 14 horas, haverá um show infantil do Mundo Bita e às 15 horas será o início da caminhada. O público adulto também poderá aproveitar um show às 16 horas.

“Preparamos este evento pensando em todas as pessoas que comparecerão no dia 7 e buscamos satisfazer os gostos de todos, para que tenham uma boa caminhada e que consigam absorver a ideia e a mensagem que gostaríamos de transmitir neste mês tão importante”, comenta Simone.

A Caminhada pelo Autismo é um evento gratuito e não precisa de inscrição, basta comparecer ao local, na hora estabelecida. A Associação pede, que, preferencialmente, os apoiadores utilizem a camiseta do evento, que está sendo vendida pelo site oficial.

O projeto conta com o apoio da Secretaria Municipal da PCD, Secretaria Estadual da PCD, Sabesp e Associação Sabesp, Instituto Singular (Mayra Gaiato), Speech Fono, Centro Psiquiátrico Interdisciplinar (CENP), Specialisterne, ABRAPRAXIA, Vereador Cel. Salles, Renata Abreu e Gabriel Abreu do Podemos. É patrocinado pelo TEAR, Grupo Gradual, Formare e Ache.

Abril Azul

O abril azul foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, ONU, como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, assim como dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). De acordo com estatísticas americanas, uma em cada 36 crianças têm TEA.

O autismo pode ser identificado ainda nos primeiros anos de vida, embora o diagnóstico de um profissional seja dado apenas entre os 4 e 5 anos de idade. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o TEA é um transtorno de desenvolvimento neurológico, caracterizado pela dificuldade de comunicação e/ou interação social.

Algumas características como: dificuldade de interação social, dificuldade em se comunicar, hipersensibilidade sensorial, desenvolvimento motor atrasado e comportamentos repetitivos ou metódicos podem identificar a presença do TEA.

O autismo funciona em níveis, ou seja, ele pode se manifestar de forma leve até uma forma mais severa. Esse diagnóstico detalhado será dado por um profissional da saúde.

“Ao educar o público, promover a compreensão e facilitar o acesso a recursos e apoio, podemos construir comunidades onde os indivíduos autistas se sintam valorizados e capacitados a alcançar seu pleno potencial. A conscientização cria uma demanda por políticas públicas que promovam a inclusão e a igualdade de oportunidades”, finaliza Simone Alli Chair.

Serviço

Evento: Caminhada pelo Autismo

Horário: 13h

Local: Parque das Bicicletas, Alameda Iraé, 35 – Moema

Evento gratuito e sem a necessidade de inscrição