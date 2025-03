5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente seleciona propostas para etapa nacional

A 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente selecionou 20 propostas que serão levadas para a Conferência Nacional do Meio Ambiente, em maio, na Capital Federal. Os debates foram organizados em cinco eixos temáticos – Mitigação; Adaptação e Preparação para Desastres; Justiça Climática; Transformação Ecológica; e Governança e Educação Ambiental –, permitindo que cada proposta fosse discutida de forma ampla e colaborativa, com a participação de mais de mil pessoas de todo estado de São Paulo.

No debate, destacaram-se iniciativas estratégicas como a restauração ecológica utilizando espécies nativas, a implementação de um plano integrado de gestão de resíduos e o desenvolvimento de um planejamento territorial voltado para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Outro ponto importante foi a proposta de assegurar a segurança hídrica por meio de políticas que priorizem a preservação e recuperação das Áreas de Preservação Permanente.

Os participantes concentraram esforços em discutir e aprimorar as principais propostas que haviam sido aprovadas nas conferências municipais. As propostas foram votadas em auditório com a participação dos delegados eleitos e suplementes. Entre as iniciativas, ganhou visibilidade a certificação ambiental que visa estimular práticas sustentáveis, a criação de corredores ecológicos e a integração de soluções inovadoras para a redução de enchentes, reforçando a importância da mobilização social e da educação ambiental para transformar o cenário regional. Essas ações refletem o interesse dos delegados em estabelecer propostas que se alinhem com políticas públicas relativas à urgência da emergência climática.

O evento foi realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), com a participação de especialistas e representantes da sociedade civil, que discutiram os desafios e oportunidades no combate à emergência climática.

Realizado no Auditório do Centro de Difusão Internacional da USP, o encontro teve como tema “Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica” e contou com uma programação dinâmica e integrada, que incluiu palestras, discussões em grupo e a eleição de 70 delegados e 15 suplentes para compor a etapa nacional.

A cerimônia de abertura contou com a presença de importantes lideranças, como a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende; a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior; e o presidente da Cetesb Thomaz Toledo, além do subsecretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Jônatas Trindade.

“Este evento representa um momento decisivo para São Paulo. Ao reunirmos representantes de diversos setores e ampliarmos o diálogo, reafirmamos nosso compromisso com a transformação ecológica e a construção de um futuro sustentável para todos”, destacou a secretária Natália Resende.

“A natureza já sabe o que funciona e o que não funciona, mas nós, seres humanos, queremos mudar as coisas. Por isso, o sistema climático está desequilibrado”, afirmou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Diante desse cenário, ela destaca a importância da mobilização da sociedade em torno da conferência estadual. “Aqui, estamos promovendo uma união para debater políticas públicas que façam o enfrentamento da emergência climática em três pilares: mitigação, adaptação e transformação do modelo de desenvolvimento, que precisa ser mais resiliente e sustentável”, pontuou a ministra.

A palestra master, comandada pelo subsecretário de Meio Ambiente, Jônatas Trindade, foi um dos momentos de maior destaque, e contou com a participação especial do professor da USP Júlio Meneghini. Na apresentação, Trindade e Meneghini enfatizaram a necessidade de ações integradas e de uma estratégia climática robusta para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças no clima.

“Nossa estratégia climática é fruto de um trabalho colaborativo e inovador. Hoje, definimos diretrizes que serão fundamentais para a adaptação e a mitigação dos impactos das mudanças climáticas em nosso Estado. Este encontro é apenas o começo de um caminho que trará benefícios para toda a sociedade”, disse Trindade no evento.

A eleição dos delegados, realizada com a participação ativa da comunidade e dos representantes das conferências municipais, garantiu a diversidade e a representatividade necessárias para compor a delegação que levará as 20 propostas priorizadas à 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, prevista para maio, em Brasília. Na fase preparatória, a Conferência contou com a comissão organizadora estadual, com representantes dos setores público e empresarial, e da sociedade civil.

“A realização deste encontro evidencia o compromisso da USP com a pesquisa, a inovação e a educação ambiental. Estamos orgulhosos em contribuir para a construção de soluções que enfrentarão os desafios das mudanças climáticas em nosso Estado”, ressaltou o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior, sobre o papel da universidade no debate ambiental.

Confira todas as propostas:

Link

Confira a lista dos delegados:

Link