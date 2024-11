59º Campeonato Brasileiro de Kart em Londrina inicia segunda fase

Os motores já estão roncando no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina/PR, para a disputa do Grupo 2 do 59º Campeonato Brasileiro de Kart. Cento e oitenta e seis inscrições estão confirmadas na briga pelos títulos das categorias de motores 2 Tempos, na maior competição da modalidade no país.

Até sábado, dia 16, estarão em jogo os títulos de 12 categorias: Mini 2T, Júnior Menor, Júnior, Novato, Graduado, OK Júnior, OK FIA, Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior, Super Sênior Master e Sênior 60+.

Entre os inscritos no Grupo 2 estão Theo Salomão, nas categorias Júnior e OK Júnior, Miguel Barbosa, na Júnior Menor, e Fausto Filho, na Graduado, todos representando a Federação Goiana de Automobilismo (Faugo).

O Kartódromo Luigi Borghesi recebeu o Campeonato Brasileiro pela última vez em 1999, mas foi sede da 22ª edição da Copa Brasil de Kart há dois anos. Este ano, o kartódromo passou por reformas, com novo asfalto em toda a extensão do traçado, novas zebras e alargamento da pista em alguns trechos.

Com características de média a baixa velocidade, o traçado tem 1.154 metros de extensão e agora possui largura entre oito e nove metros. O kartódromo oferece 31 boxes e amplo espaço para a estrutura necessária aos eventos.

O canal oficial da CBA BRKart no YouTube (https://www.youtube.com/CBABRKart) transmitirá ao vivo as corridas classificatórias e super classificatórias do Grupo 2 a partir de quinta-feira (14), com as finais no sábado. No SporTV, as finais serão exibidas em VT na segunda-feira (18), a partir das 18h45.