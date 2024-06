59ª edição do Leilão Veículos Antigos está com inscrições abertas de automóveis para venda

Depois do sucesso em duas edições promovidas em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no ano passado, a cidade receberá mais um Leilão Veículos Antigos, nos dias 26 e 27 de julho. O tradicional evento é organizado pelo Circuito de Leilões, que já soma 58 edições pelo país. Para quem pretende vender o seu veículo que tenha mais de 30 anos de fabricação e mantenha suas características originais e atenda aos requisitos, as inscrições estão abertas até o dia 24 de junho.

O cadastro pode ser feito pelo site www.circuitodeleiloes.com.br e, aprovado pela análise que avalia conservação e documentação, já entra na lista dos que serão leiloados. Em 2023, as seis edições leiloaram perto de mil veículos com taxa de arrematação em 67%.

Veículos fabricados até 1994 e que estejam em condições de preservação e originalidade compatíveis com as regras, serão aceitos para participar do leilão. Automóveis especiais como Street Hots, Customs, Hot Rods, e demais formas de customizações, também podem ser inscritos. Para veículos néo colecionáveis (Young Timers) e que não se enquadrem nas especificações estabelecidas, é só entrar em contato com a organização pelo (16) 99777-8030.

Formato do leilão

A 3ª edição do leilão será realizada na modalidade híbrida (presencial e on-line): sendo presencial – na sede da Matriz Veículos – na avenida Maurílio Biagi, 1740, bairro Ribeirânia, e on-line na plataforma do leiloeiro oficial Joel Picelli, com transmissão AO VIVO, no canal no YouTube Circuito de Leilões.

“Já começamos o ano com duas edições do leilão. A última foi em Águas de Lindóia, onde foram arrematados mais de 50 veículos”, destaca José Paulo Parra, diretor do Circuito de Leilões e um dos pioneiros em leilões de carros antigos no Brasil, quando promoveu a 1ª edição em 2016 e profissionalizou o segmento no País.

Em oito anos de eventos dessa modalidade pelo Brasil, o Circuito de Leilões já oficializou a venda de mais de 7.000 mil veículos. “O calendário de 2024 tem seis etapas confirmadas – São Roque/SP, Ribeirão Preto/SP, em julho e dezembro, Brasília/Distrito Federal e Araxá/MG”, adianta José Paulo Parra e acrescenta: “Mais dois leilões estão em negociação, dessa vez de coleções particulares.”

As duas últimas edições de Ribeirão Preto tiveram 7aproximadamente 270 veículos inscritos de várias regiões do Brasil. “Nós tivemos mais de 160 veículos arrematados, números que foram muito positivos para o mercado”, explica o diretor do Circuito de Leilões.

Mais informações do Leilão de Veículos Antigos e Especiais de Ribeirão Preto podem ser obtidas pelo (16) 99-777-8030. O evento tem o patrocionio da EcoBrisa, AMF Blindagens, LAC Importação e Exportação e AGX Distribuidora, além do apoio master da Pereira Alvim e Matriz Veículos.

Serviço: 3º Leilão Veículos Antigos Ribeirão Preto

Inscrições de veículos: www.circuitodeleiloes.com.br

Prazo: até 24 de julho

Valor da inscrição: R$ 450,00

Evento híbrido

Quando: 26 e 27 de julho

Local – Presencial: Matriz Veículos – na avenida Maurílio Biagi, 1740, bairro Ribeirânia, Ribeirão Preto (convites à venda em breve) / On-line: canal no YouTube Circuito de Leilões (gratuito)

Informações: (16) 99-777-8030