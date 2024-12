571 mil passageiros devem passar por Viracopos e rodoviária de Campinas no Ano Novo

O Aeroporto de Viracopos, localizado em Campinas, São Paulo, e o Terminal Rodoviário Ramos de Azevedo estão se preparando para uma intensa movimentação de passageiros durante os feriados de Ano Novo. Entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, estima-se que cerca de 571,7 mil pessoas transitem por essas duas importantes portas de entrada e saída da região.

A partir desta sexta-feira (27), a expectativa é que o fluxo no aeroporto aumente significativamente, com horários de pico projetados para ocorrer entre as 5h e as 7h, das 17h às 19h e das 22h à meia-noite. Segundo a concessionária que administra Viracopos, estão previstas aproximadamente 3,2 mil operações aéreas, com um total estimado de 461,5 mil passageiros durante o período mencionado.

Os dias mais movimentados no aeroporto incluem:

27/12 (sexta-feira): 43,4 mil passageiros

30/12 (segunda-feira): 44,2 mil passageiros

02/01 (quinta-feira): 45,4 mil passageiros

03/01 (sexta-feira): 43,6 mil passageiros

06/01 (segunda-feira): 50,1 mil passageiros

Os destinos mais populares entre os viajantes incluem cidades nacionais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, além de opções internacionais como Fort Lauderdale e Paris.

No Terminal Rodoviário Ramos de Azevedo, a previsão é que cerca de 110,2 mil pessoas utilizem os serviços entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro. Os dias com maior fluxo no terminal rodoviário são:

27/12 (sexta-feira): 19,6 mil passageiros

28/12 (sábado): 17,8 mil passageiros

30/12 (segunda-feira): 16,8 mil passageiros

02/01 (quinta-feira): 18,4 mil passageiros

Dentre os destinos mais procurados pelos usuários do terminal rodoviário estão cidades como Americana, Jundiaí e Sorocaba.

Com o aumento da movimentação prevista para o fim do ano, tanto o aeroporto quanto a rodoviária alertam os passageiros sobre a importância da antecipação nas chegadas e do planejamento adequado para evitar contratempos durante as viagens.

Para mais informações sobre as operações e destinos disponíveis, é recomendável que os viajantes consultem os sites oficiais das respectivas concessionárias ou plataformas especializadas.