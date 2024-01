54º edição do Encontro Mensal de Veículos Antigos no Mooca Plaza

Tradicional Encontro Mensal de Veículos Antigos chega a 54º edição no estacionamento do Mooca Plaza Shopping. No dia 21 de janeiro, das 8h às 13h30, colecionadores e amantes de carros poderão se reunir no espaço para conversar e admirar diferentes modelos de automóveis. O encontro comemora também o Dia Nacional do Fusca, que é celebrado no dia 20 de janeiro, com a presença de clubes do famoso automóvel e a exposição de modelos para os presentes admirarem.

O evento acontece no estacionamento do Mooca Plaza Shopping e possui entrada gratuita. No dia, serão arrecadadas doações de alimentos não perecíveis para doação à ONGs e Instituições que cuidam de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Serviço

Dia: 21 de janeiro

Horário: das 8h às 13h30

Entrada: gratuita

Local: Estacionamento externo do Mooca Plaza Shopping

Endereço: R. Cap. Pacheco e Chaves, 313 – Vila Prudente, São Paulo – SP, 03126-000