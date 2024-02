54ª Edição do Festival Nacional da Canção abre inscrições com premiação de R$ 240 mil reais

O Festival Nacional da Canção, um dos eventos mais aguardados e prestigiados do cenário musical brasileiro, está com inscrições abertas para a 54ª edição. Este ano, o festival pretende superar o número das inscrições efetuadas ano passado (1.100 músicas) e, também, na qualidade. Compositores do Brasil e do exterior já podem se inscrever por meio do site www.festivalnacionaldacancao.com.br .



Os compositores podem inscrever quantas músicas desejarem , de qualquer gênero musical, pagando uma taxa de R$20,00 por música. As apresentações serão presenciais e on-line, com premiação diferenciada para cada categoria. Obrigatoriamente os intérpretes do Brasil e do exterior devem cantar a sua música em português. “Este é um festival sem fronteiras”, lembra Gleizer Naves, idealizador do Festival, “o importante é buscar e incentivar talentos de qualquer parte do mundo”, completa



Das músicas inscritas 120 serão selecionadas para as etapas classificatórias. A abertura acontecerá em Tiradentes, Minas Gerais, nos dias 26 e 27 de Julho. Logo depois o evento segue para Perdões 2 e 3 / 8; Elói Mendes 9 e 10 / 8; Três Pontas 16 e 17 / 8; Coqueiral 23 e 24 / 8; Nepomuceno 30 e 31 / 8. As semifinais e final acontecerão, em Boa Esperança, dias 5, 6 e 7 de setembro. Mais informações sobre o evento e o regulamento completo estão disponíveis no site.

54 anos de história musical



Desde sua criação, o Festival Nacional da Canção tem sido uma vitrine para os talentos musicais do Brasil, contribuindo significativamente para a riquíssima diversidade cultural do país. O Festival nasceu em 1971, no auge dos grandes festivais da televisão brasileira e, desde então, acontece ininterruptamente, levando boa música, além de muita diversão para cidades mineiras. E, neste ano, não será diferente, muita música de qualidade e grandes talentos estão sendo esperados no festival. A grande festa da música popular brasileira.

Detalhes das Inscrições:

*As inscrições estão abertas a partir de 26/02 até 24/06

*Para participar, os interessados devem acessar o site oficial do festival: festivalnacionaldacancao.com.br

*O regulamento completo, detalhes sobre critérios de seleção e outras informações relevantes estão disponíveis no site.