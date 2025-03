54 alunos brasileiros participam de evento de Harvard no Rio de Janeiro

A 30ª edição do HACIA Democracy: Summit of the Americas, conferência organizada pela Universidade de Harvard, destaca-se como um dos principais eventos educacionais voltados para o incentivo à prática da diplomacia e política jovem na América Latina. O evento acontece no Hotel Windsor na Barra da Tijuca entre os dias 15 e 18 de março, sendo que as cerimônias de abertura, encerramento e uma das feiras culturais serão realizadas na Cidade das Artes no Rio de Janeiro.

Essa iniciativa reúne estudantes de Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, permitindo à nova geração mergulhar em simulações de comitês da ONU e órgãos políticos regionais. Os comitês são coordenados por alunos da universidade americana, com auxílio de assessores previamente selecionados pelo evento, o que proporciona aos estudantes o contato direto com a vivência acadêmica de Harvard.

Representando figuras históricas, políticos ou diplomatas, os estudantes têm a oportunidade de debater temas globais e regionais. Este ano, a Rede Alfa CEM Bilíngue levará 54 alunos para representar o Brasil em todos os comitês em português e inglês. Essa é a maior delegação já enviada na história do evento.

“O HACIA Democracy é a única simulação de Harvard para Ensino Médio acessível nas Américas, além da que ocorre na própria sede de Harvard. A certificação e a possibilidade de menções honrosas são oportunidades únicas, considerando que o evento atravessará vários países antes de retornar ao Brasil. As menções honrosas – serão duas por comitê – habilitam o estudante para a bolsa de estudos da Crimson Education, que é voltada para auxiliar estudantes latinos no processo de admissão de universidades nos EUA”, explica Fábio Alves, Diretor Pedagógico Geral de Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio na Rede Alfa CEM Bilíngue, colégio especializado no ensino bilíngue, com sete unidades e em 1º lugar do RJ no ENEM.