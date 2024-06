“53ª Festa da Cerejeira em Flor” de Campos do Jordão já tem data marcada

Um dos espetáculos mais lindos da natureza está de volta a Campos do Jordão: a 53ª edição da “Festa da Cerejeira em Flor” promete um grande evento durante o inverno nas montanhas, quando a florada do Parque da Cerejeira está no auge. Anote as datas: nos finais de semana de julho (20, 21, 27 e 28) e agosto (3,4, 10 e 11), das 9h às 16h.

A florada da sakura (cerejeira), árvore símbolo do Japão, é amplamente celebrada por lá. No Brasil, os visitantes poderão vivenciar um pouco dessa linda cultura típica com o cenário deslumbrante que toma conta do Jardim Oriental do Parque nesta época do ano.

E não para por aí: a programação inclui apresentações de artes marciais, música e dança, como os tradicionais odôri (dança típica) e taikô (tambor japonês) – com apresentações de manhã e à tarde.

Não é raro encontrar pessoas com roupas tradicionais nipônicas circulando pelo local, o que traz ainda mais charme à festa. Sem esquecer do “2º Sakura Anime Show”, com direito à premiação (dia 27 de julho). O evento conta ainda com Bazar, com mais de 30 expositores – desde artesanato, malhas, calçados e muito mais.

COMIDA TÍPICA – Quem gosta da culinária japonesa, poderá saborear delícias como sushi, tempurá e yakisoba, mas também pratos menos conhecidos, como udon (tipo macarrão). E claro, a dica para sobremesa: o mochi (bolinho japonês feito de arroz e recheado com doce de feijão).

A praça de alimentação também terá comidas típicas da Serra da Mantiqueira, como truta grelhada, doces e os deliciosos chocolates caseiros de Campos do Jordão. Destaque para o chope artesanal. E ainda: pastel, lanche, hambúrguer, espetinho, churros e salgados.

O evento terá a cada dia uma atração diferente. Confira a programação completa pelo Site.

FESTA BENEFICENTE – A Festa da Cerejeira é realizada pelo Recanto de Repouso Sakura-Home, uma das unidades de longa permanência (ILPI) da Associação Nipo-Brasileira de Assistência Social – Enkyo. Toda renda arrecadada durante a festa tem contribuído durante todos estes anos na manutenção da instituição e no adequado tratamento dos internos. Saiba mais sobre a instituição pelo Site.

INGRESSOS: O valor da entrada é de R$ 50 reais (inteira) e R$ 25 (meia para jordanenses e idosos), crianças até seis anos e idosos acima de 80 anos não pagam.

Para excursões, acima de 15 pessoas o valor é de meia entrada. A compra deve ser realizada por uma pessoa representante da mesma.

Valores para estacionamento: R$ 30 reais para carros e R$ 60 reais para vans.

Os ingressos estão disponíveis pelo SYMPLA.

SERVIÇOS – O Parque da Cerejeira de Campos do Jordão está localizado à Avenida Tassaburo Yamaguchi, número 2.173, na Vila Albertina. Abre todos os dias para visitação, das 9h às 16h – menos às terças (manutenção). Informações pelo telefone (12) 99711 0904 e @parque.da.cerejeira (insta).