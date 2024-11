“500KM”, single de Mumu, ganha nova versão para trilha de “Volta por Cima”, a novela das sete da TV Globo 

O single “500KM”, de Mumu, ganhou uma nova versão ao integrar “Volta Por Cima”, a novela das sete, atualmente no ar, na TV Globo. A canção faz parte da nova fase do projeto “Conectado”, com uma mistura vibrante de novos sons e clássicos do samba e do pagode

A trama de Claudia Souto e direção artística de André Câmara se passa no subúrbio do Rio de Janeiro, onde encontra-se a Viação Formosa, empresa de ônibus que envolve diversos personagens da trama. “500KM” faz parte deste núcleo da novela e surge com algumas alterações em sua letra, com “Santos” substituído por “Rio de Janeiro” e algumas palavras características da história, como “Vila Cambucá” e “Subúrbio”.

Em sua versão original, Mumu se inspirou na relação com sua mulher, Thainá Fernandes. A letra fala sobre uma mulher que mora em Santos e um homem que mora no Rio de Janeiro – e o desejo de estarem juntos.