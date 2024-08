50 Tons de Preta lança novo álbum com show gratuito na Casa Natura Musical

A 50 Tons de Pretas, dupla formado pelas cantoras e instrumentistas Dejeane Arruée e Graziela Pires, sobe ao palco da Casa Natura Musical no dia 25 de agosto, domingo, às 19h30 para fazer o show de lançamento do álbum Dengo, em um evento gratuito.

O duo surgiu em 2017 e desde então já acumulam um repertório representativo e diverso, inúmeros prêmios e um reconhecimento público que as orgulha. O disco de estreia, Voa, lançado em novembro de 2020, foi amplamente aclamado e premiado em 2021 no Prêmio Açorianos, destacando-se como Melhor Álbum MPB, melhores intérpretes e compositoras, um feito inédito para duas artistas pretas com trabalho independente.

Em 2021, o EP Então Vem também recebeu prêmios em festivais no Paraná e Minas Gerais. Em 2023, foram reconhecidas como Melhor Banda MPB no Prêmio Profissionais da Música. Em 2024, lançam o álbum Tira o teu Racismo do Caminho, com patrocínio do Natura Musical e apoio da Lei de Incentivo à Cultura do RS.

Serviço

50 Tons De Pretas | Lançamento Dengo

Dia 25 de agosto, domingo, 19h30 | Abertura da Casa: 18h

A entrada é gratuita (evento sujeito a lotação) mediante retirada de ingressos disponibilizados por lote pela Sympla (2 ingressos por CPF); também haverá distribuição de ingressos na porta, no dia do show, a partir das 18h.

Classificação indicativa: 18 anos

Duração: 90 minutos

CASA NATURA MUSICAL

Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo

www.casanaturamusical.com.br

