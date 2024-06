50% dos novos trens adquiridos pela ViaMobilidade já atendem população

Metade dos trens adquiridos pela ViaMobilidade, fruto dos quase R$4,1 bilhões de investimentos aportados nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda desde janeiro de 2022, já estão circulando. Das 36 composições compradas da Alstom, 28 já foram entregues e 18 já circulam pelas estações. As demais, que irão completar a frota, devem chegar até o fim do ano.

O marco beneficia os cerca de 800 mil passageiros que passam todos os dias pelas linhas e já usufruem de veículos com mais conforto e segurança. No último dia 10, o A018 foi o primeiro dos novos trens a circular efetivamente pela linha 8-Diamante.

As composições adquiridas pela ViaMobilidade possuem janelas e portas mais amplas, são equipadas com ar-condicionado de última geração e com salão contínuo, o que proporciona maior comodidade e liberdade de movimento aos passageiros.

No âmbito da acessibilidade, os carros dispõem de pega-mão para pessoas de diversas estaturas e espaços reservados para pessoas com deficiência, além de assentos com sinalização de uso preferencial.

Outro diferencial importante é a tecnologia embarcada. As novidades vão desde a contagem de passageiros, até os mapas dinâmicos de linhas, passando por monitores e vigilância por vídeo e câmeras retrovisores. Visando a segurança, todos os materiais dos revestimentos e equipamentos são antichamas e há detectores e extintores de incêndio. A sustentabilidade também foi considerada. Os veículos adquiridos consomem menos energia elétrica que os anteriores.

Cada trem possui oito vagões de aço inoxidável, o que os torna mais leves e com durabilidade de mais de 40 anos.

É fácil identificar as novas composições. Além do design moderno, elas foram fabricadas em cores cinza e verde, numa alusão às linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, respectivamente.