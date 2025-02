50 Cent causa polêmica ao se manifestar sobre a morte de rival

No dia 5 de setembro, o rapper 50 Cent fez uma postagem controversa em suas redes sociais em resposta ao falecimento do produtor musical Irv Gotti, que ocorreu em Nova York aos 49 anos. Os dois artistas mantiveram uma rivalidade intensa e prolongada ao longo de mais de duas décadas, marcada por desentendimentos e confrontos públicos.

O post de 50 Cent

Após a notícia da morte de Gotti, 50 Cent não hesitou em compartilhar sua opinião. Em um dos posts, ele publicou uma imagem sua fumando narguilé ao lado de uma placa com a frase “descanse em paz“. A segunda imagem, que provocou ainda mais reações, mostrava Gotti sorrindo. Na legenda, 50 Cent fez um comentário irônico: “Estou fumando aquele pack do Gotti. Não, Deus o abençoe. Risos“.

A expressão utilizada pelo rapper é uma gíria na cultura hip-hop que sugere deboche sobre alguém, especialmente após a morte. Essa atitude gerou uma divisão entre os fãs; enquanto alguns expressaram que não esperavam menos de 50 Cent, outros criticaram a falta de respeito com a memória do falecido.

A rivalidade histórica

Ainda não foram divulgadas informações sobre a causa da morte de Irv Gotti, mas sabe-se que ele enfrentava problemas relacionados à diabetes e havia sofrido um derrame no ano anterior.

A rivalidade entre 50 Cent e Irv Gotti teve início em 1999, quando um associado do rapper foi acusado de roubar Ja Rule, um dos artistas proeminentes da gravadora Murder Inc., fundada por Gotti. O conflito se intensificou rapidamente após uma briga no estúdio de gravação, resultando em 50 Cent sendo esfaqueado por um artista da mesma gravadora.

O episódio culminante da rixa aconteceu em março de 2000, quando 50 Cent foi baleado nove vezes diante da casa de sua avó. Investigações posteriores sugeriram que o ataque foi orquestrado pelo traficante Kenneth “Supreme” McGriff, que tinha conexões com Gotti.

Em 2003, 50 Cent lançou a música “Life’s on the Line“, onde menosprezava e ameaçava tanto Ja Rule quanto Irv Gotti. Desde então, os dois trocaram diversas ofensas e ameaças ao longo dos anos.

Os fãs de 50 Cent relembraram os acontecimentos que moldaram essa rivalidade e consideraram compreensível a reação do rapper diante da morte de alguém com quem teve tantos conflitos, especialmente tendo quase perdido a vida por conta das ações associadas ao produtor.