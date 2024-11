5 temas que podem cair nos vestibulares para ficar de olho

Passadas as provas do Enem, começa a ‘maratona’ dos vestibulares para entrar nas principais universidades do Brasil. Até dezembro, ainda acontecem as provas da Fuvest, Unicamp e Unesp, entre outras. Os estudantes que vão prestar vestibular já se preparam para os possíveis temas internacionais que poderão encontrar nas provas. Os assuntos abordados geralmente incluem temas ligados à história, política internacional, geopolítica e economia mundial.

Para Felipe Vasconcelos, estudioso de geopolítica e política internacional, que coleciona 12 premiações em suas participações em MUN’s –Modelo de Simulação de Organismos Internacionais- na ONU, estar a par dos principais acontecimentos envolvendo esses temas é essencial para interpretar questões e demonstrar uma visão crítica sobre o cenário mundial. “2024 foi um ano intenso em muitos sentidos, principalmente nas questões internacionais com conflitos militares e eleições”, comenta ele.

Para ajudar os vestibulandos, ele listou alguns temas que podem estar presentes nas provas, e que os estudantes devem procurar saber sobre:

1- Questões climáticas e ambientais

As questões climáticas e ambientais têm se tornado cada vez mais frequentes nos vestibulares, uma vez que refletem desafios globais urgentes e influenciam a vida das gerações futuras. Os temas, de acordo com Felipe, geralmente envolvem conhecimento sobre aquecimento global, desmatamento, poluição, uso sustentável de recursos e políticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

“Neste ano podemos esperar questões que envolvam desmatamento e degradação ambiental, poluição e contaminação, uso sustentável de recursos naturais, como água e energia, acordos e políticas ambientais globais, biodiversidade e preservação de espécie”, opina Felipe.

2- Crescimento de poder do Sul Global

O crescimento do poder do Sul Global – termo que abrange países da América Latina, África, Ásia e Oceania – vem se consolidando como uma força importante nas dinâmicas geopolíticas atuais. “Nos últimos anos, essas nações têm desempenhado um papel cada vez mais influente em temas globais como economia, mudanças climáticas, segurança e governança internacional e por isso é importante estar atento ao assunto”, explica o jovem.

Essa ascensão é um reflexo de vários fatores interconectados que ajudam a moldar o contexto geopolítico global.

3- Colonialismo e intervencionismo americano e europeu na África

Estes são temas que frequentementeaparecem em vestibulares, com assuntos ligados à história global, geopolítica e às consequências sociais e econômicas das intervenções ocidentais, e têm relevância em disciplinas como história, geografia e atualidades.

A estrutura colonial europeia na região deixou economias frágeis e dependentes da exportação de commodities. Essa dependência dificulta o desenvolvimento econômico autossustentável. “Esses tópicos permitem explorar questões de desigualdade, conflitos étnicos, desenvolvimento econômico e as relações de poder entre o Norte e o Sul Globais, que são temas amplamente discutidos em provas de vestibulares”, explica.

4- Guerra em Gaza e tensões no Oriente Médio

A guerra em Gaza e as tensões no Oriente Médio também são temas bem prováveis em vestibulares por sua complexidade e relevância global. “O conflito entre israelenses e palestinos é um dos pontos centrais na região e envolve questões territoriais, étnicas, religiosas e políticas”, explica Felipe.

Esse tema é relevante em vestibulares porque, de acordo com o estudante, permite abordar questões como geopolítica, direitos humanos, impactos sociais dos conflitos e o papel das organizações internacionais.

5- Eleições norte-americanas

A eleição norte-americana é um assunto mundial que sempre está em evidência. Como os Estados Unidos são uma das maiores potências econômicas e políticas, o resultado das eleições e os posicionamentos dos candidatos podem influenciar áreas como comércio, meio ambiente, segurança, direitos humanos e política externa.

Recém eleito, Donald Trump tem defendido políticas de imigração bastante rígidas para uma possível segunda administração. Ele propôs um plano de deportação em massa que pode impactar milhões de imigrantes sem documentação nos EUA.

“A eleição americana também oferece uma oportunidade para discutir a importância da democracia, da representatividade e dos direitos civis, temas que são fundamentais na formação de uma visão crítica sobre cidadania e política internacional”, finaliza.