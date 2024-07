5 POR 5: Jeito Moleque anuncia gravação de projeto comemorativo, em São Paulo

Jeito Moleque, um dos grupos mais tradicionais de pagode do Brasil, acaba de anunciar a data do seu próximo DVD, que será gravado em 18 de setembro, no Vibra SP, em São Paulo. Formado por Gui, Felipe, Alemão, Carlinhos e Rafa, o quinteto se prepara para uma noite cheia de emoção na comemoração de 25 anos de trajetória.

Trazendo a irreverência e jovialidade do grupo que atravessa gerações, o projeto “Jeito Moleque – 5 POR 5”, promete emocionar o público com 16 regravações que marcaram a vida dos fãs, além de seis músicas inéditas e três faixas bônus.

Conhecidos por misturar o pagode com outros ritmos, Jeito Moleque quer mostrar neste novo projeto como a música pode quebrar barreiras. Com um time de peso, o 5×5 contará com participações especiais que serão anunciadas em breve nas redes sociais do grupo.

‘“25 anos não é para qualquer um e é exatamente por isso que estamos planejando uma noite especial para os fãs que nos acompanham por tanto tempo. 5×5 vai marcar a nossa história para sempre, será diferente de tudo que vocês já viram”,‘ comenta Gui, vocalista do grupo.

Com 25 anos de história, Jeito Moleque soma mais de um milhão de ouvintes no Spotify, 11 álbuns lançados e acabam de entrar para o escritório da GR Shows. Informações e ingressos, acesse.