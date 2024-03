5 mil profissionais de educação acompanham palestra de Leandro Karnal

O Ginásio Laís Elena Aranha, no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, se transformou na maior sala de aula de Santo André na noite desta sexta-feira (15), durante a palestra do professor Leandro Karnal. Aproximadamente 5 mil profissionais de educação compareceram ao local para acompanhar a apresentação, que integra a programação do 1º Congresso de Educação de Santo André, evento que termina neste sábado (16).

Alex Cavanha/PSA

Palestra de Leandro Karnal

Com o tema ‘Educação: Recriar, Reinventar ou Desaparecer’, a palestra de Leandro Karnal proporcionou reflexões nos presentes e contou com a presença do prefeito Paulo Serra – também docente – na plateia, entre diversas outras autoridades.

“Se me perguntarem se é difícil falar para 5 mil pessoas digo que não. Difícil é dar aula para 40 adolescentes ou crianças”, iniciou Karnal. “Vocês são um tipo de anjo pedagógico na vida das pessoas. O doutorado me custou trabalho, mas o título pelo qual gosto de ser chamado é professor”, destacou o palestrante, que também é escritor.

Com mensagens totalmente direcionadas, o público presente se identificava a cada frase. Entre risos e concordâncias, aplausos e olhares admirados. “Não tenham gurus, tenham fontes de inspiração e não abram mão do livre arbítrio”, disse. “Uma aula bem dada é um diálogo com o futuro”, afirmou. “Fui aluno quando professor tinha toda razão. Hoje sou professor quando aluno tem toda razão”, pontuou. Ao fim, foi aplaudido de pé pela audiência.

Alex Cavanha/PSA

“Santo André é uma cidade educadora, uma cidade que constrói o futuro baseado na educação. Estou muito feliz de ter trazido esse congresso para a cidade e poder discutir educação de qualidade para nossa gente. Tenho certeza que um evento como este vai contribuir ainda mais com toda a nossa rede e, como disse o professor Karnal, para que a gente construa o futuro com pessoas cada vez mais com livre arbítrio e com o conteúdo que a gente deseja.”, enalteceu o prefeito Paulo Serra. “Educação é uma das políticas públicas que tem um impacto permanente na formação das pessoas e consequentemente na evolução da sociedade”, continuou o chefe do Paço andreense.

Desde a última terça-feira (12), em 12 polos pela cidade, a programação do 1º Congresso de Educação de Santo André contou com 192 palestras, atividades práticas, mentorias, workshops e outras experiências apoiadas em oito eixos temáticos: Políticas Públicas e Gestão Escolar; Educação em Perspectiva; Educação Física, Arte e Cultura Corporal; Educação Especial e Inclusiva; Educação Ambiental e Sustentabilidade; Cooperação e Cultura de Paz; Relações Étnico-Raciais e Diversidade; e Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia.

Cidade Educadora

Alex Cavanha/PSA

O secretário de Educação, Almir Cicote, elogiou a equipe da pasta e os resultados obtidos com o congresso. “Realmente ficamos surpresos, já sabíamos que nossa equipe é muito boa, nós não imaginávamos que era tão boa assim. Até este sábado serão 192 palestras, todas praticamente esgotadas, quase 30 mil participantes. Então além da questão da formação dos professores, Santo André também se tornou um grande centro de discussão acadêmica pela nossa educação”, bradou o secretário, que já pensa em uma segunda edição. O 1º Congresso de Educação de Santo André termina neste sábado e teve aproximadamente 30 mil inscrições para as agendas previstas. O evento teve como objetivo proporcionar aos educadores reflexões sobre o universo da Educação, com foco na qualificação da prática pedagógica, integrando diferentes etapas e modalidades de ensino que compõem a metodologia de ensino de uma cidade educadora.