5 gírias do Breaking que você precisa conhecer

O breaking invadiu a programação esportiva da Secretaria de Esportes do Estado! Depois de se tornar olímpica, a modalidade agora integra o Vem Bailar, programa do Governo de São Paulo que valoriza a atividade física e o lazer para qualquer idade por meio da dança.

Febre recente no Brasil, esse estilo de dança que nasceu nos Estados Unidos nos anos 70 ainda é um mistério para muita gente. Mas nós vamos facilitar a vida de quem está curioso sobre a modalidade com esse mini glossário das gírias que são comumente utilizadas na cena do breaking.

B-boy e b-girl

São os breakers, as pessoas que praticam o breaking e seguem a cultura hip-hop.

Batalha

É como são chamados os enfrentamentos um contra um entre b-boys e b-girls ou entre equipes. Geralmente o vencedor é definido por um júri.

Set

É quando um breaker apresenta uma série de movimentos combinados. Essa série é previamente montada, quase nunca é executada no improviso.

Crew

Crew é o nome dado a um grupo de b-boys e b-girls que se reúne para formar um time. A equipe pode ser composta tanto por dois breakers como por 20. Não há limite de pessoas envolvidas.

Cypher

Quando breakers se reúnem para dançar ao mesmo tempo em um círculo, esse movimento leva o nome de Cypher.