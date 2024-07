5 dicas essenciais para se preparar para o Enem

Nos dias 3 e 10 de novembro acontece o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), uma das provas mais importantes para os estudantes brasileiros, responsável por abrir portas para o ensino superior em instituições públicas e privadas. Em paralelo, a avaliação é temida por parte dos jovens, graças ao nível de dificuldade associado ao exame. Segundo o MEC, neste ano, o ENEM registrou um total de 5 milhões de inscritos.

Para auxiliar no preparo dos candidatos e aumentar suas chances de sucesso, Jefferson Viana, economista e co-fundador da Associação Cactus, ONG que potencializa jovens através da educação, compartilha cinco dicas essenciais:

Planejamento e organização

Criar um cronograma de estudos que contemple todas as disciplinas é o primeiro passo. Distribua o tempo de forma equilibrada, dando mais atenção às matérias em que tem mais dificuldade. “Utilize agendas, aplicativos ou planilhas para manter o controle das tarefas diárias e garantir que todos os conteúdos sejam revistos antes do exame”, explica.

Revisão e resolução de provas anteriores

Revisar provas anteriores é uma ótima estratégia. Isso ajuda a familiarizar-se com o formato da avaliação e a identificar os temas mais recorrentes. Além disso, resolver exercícios em um ambiente simulado, respeitando o tempo estipulado, melhora o próprio gerenciamento e reduz a ansiedade no dia do exame.

Leitura e interpretação de textos

A prova do ENEM é conhecida pela sua ênfase em leitura e interpretação. Pratique folheando artigos, notícias e textos variados. Desenvolver essa habilidade é crucial, pois a maior parte das questões exige uma compreensão profunda dos textos apresentados. Não se limite a ler. Pratique a interpretação e a análise crítica dos conteúdos.

Técnicas de redação

A redação tem um peso significativo na nota final. “Dominar a estrutura de um texto dissertativo-argumentativo é essencial. Exercite a escrita sobre temas atuais e variados, sempre seguindo a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão”, comenta Vianna.

Cuidados com a saúde e bem-estar

O cuidado com a saúde física e mental é fundamental durante o período de preparação. Durma bem, alimente-se de forma equilibrada e pratique atividades físicas para auxiliar na ansiedade. “Momentos de lazer e relaxamento também são importantes para manter a mente descansada e preparada para absorver novos conhecimentos”, afirma.

Por fim, Vianna comenta que a importância do resultado do exame não deve se sobrepor a importância do preparo: “O Enem é um processo de muita importância na vida de todo jovem estudante, entretanto, estar preparado, em especial psicologicamente, é o caminho para ter o melhor resultado possível”.