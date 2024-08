5 benefícios das cestas de alimentação para colaboradores

As cestas de alimentação, fornecidas por muitas empresas aos seus colaboradores, têm se mostrado uma prática importante tanto para a empresa quanto para os beneficiados, já que as cestas vão além do simples fornecimento de alimentos, impactando diretamente na saúde, bem-estar, motivação, valorização e produtividade dos trabalhadores.

“A cesta básica geralmente contém alimentos como arroz, feijão, macarrão, farinha, açúcar, sal, óleo, leite em pó, entre outros itens essenciais. A quantidade e a composição podem variar de acordo com a região e a necessidade das famílias atendidas, por isso é possível fazer a personalização das cestas, mas esse benefício transforma a vida de muitos colaboradores, se tornando um item essencial na gestão de pessoas”, afirma Gustavo Defendi, sócio-diretor da Real Cestas, empresa que atua há mais de 20 anos no mercado de cestas básicas.

De acordo com Defendi, 5 itens do benefício são importantes para as famílias que recebem:

Promoção da Saúde:

Um dos principais benefícios das cestas de alimentação é a promoção da saúde dos colaboradores. Ao incluir alimentos nutritivos e balanceados, as empresas incentivam uma alimentação saudável. Isso pode resultar em uma redução de problemas de saúde relacionados à má alimentação, como obesidade, diabetes e doenças cardíacas. “Colaboradores saudáveis tendem a ter menos faltas, o que contribui para a continuidade das operações e a redução de custos com afastamentos por doença”, afirma.

Aumento da Produtividade:

Estudos mostram que uma alimentação adequada está diretamente ligada ao aumento da produtividade. Colaboradores bem alimentados têm mais energia, concentração e disposição para realizar suas tarefas diárias. “Além disso, uma dieta equilibrada pode melhorar o humor e a motivação, criando um ambiente de trabalho mais positivo e colaborativo”.

Valorização e Motivação:

Oferecer cestas de alimentação é uma maneira de valorizar e motivar os colaboradores. Esse benefício demonstra que a empresa se preocupa com o bem-estar de seus colaboradores, o que pode aumentar a lealdade e o engajamento. “Colaboradores que se sentem valorizados tendem a ser mais dedicados e comprometidos com os objetivos da empresa”.

Redução do Estresse Financeiro:

Para muitos trabalhadores, as cestas de alimentação representam um alívio significativo no orçamento familiar. “Ao receberem alimentos básicos e de qualidade, os colaboradores podem destinar parte de seus recursos financeiros para outras necessidades, reduzindo o estresse e melhorando a qualidade de vida”.

Vantagem Competitiva:

Empresas que oferecem benefícios adicionais, como as cestas de alimentação, se destacam no mercado como empregadoras mais atraentes. Isso pode ser um diferencial importante na retenção de talentos e na atração de novos profissionais qualificados. Em um mercado de trabalho competitivo, benefícios que demonstram cuidado com o bem-estar dos colaboradores são altamente valorizados.

“No atual cenário econômico e social, a valorização do capital humano é uma estratégia fundamental para engajamento dos colaboradores e sucesso das empresas”, finaliza Gustavo Defendi.