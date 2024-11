4º Festival de Natal de Diadema começa na próxima semana

A Prefeitura de Diadema prepara mais uma edição do já tradicional Festival de Natal. A expectativa é que a montagem do palco na Praça da Moça comece na próxima terça-feira (3). Serão ao todo dez dias de festa, começando na quinta-feira (5) e fechando no domingo (15), com apenas um dia de intervalo, a segunda-feira (9).



“Desta vez, a programação vai privilegiar artistas do município, que desenvolvem trabalhos de qualidade em diferentes gêneros, como forró, sertanejo, samba e MPB, e incluir conjuntos e corais da Casa da Música e as principais formações da Lira Musical”, adianta o secretário municipal de Cultura, Camilo Vannuchi. Outro spoiler revelado pelo secretário é a presença da Orquestra Experimental de Diadema, inaugurada em junho deste ano, que vai se apresentar no dia 8, aniversário da cidade. A programação exata, com os nomes que irão compor cada dia, será divulgada em breve.



O Festival de Natal deste ano é resultado de parceria firmada entre a Prefeitura e o Instituto Socioambiental Cenários Futuros e foi viabilizado com recursos do Governo do Estado, aportados no festival por meio de emenda parlamentar. “Durante toda a gestão do prefeito Filippi, a Cultura viveu um salto de qualidade notável e se tornou uma marca do nosso governo. Trouxemos grandes shows, propiciando para os moradores a oportunidade de ver de perto e de forma gratuita artistas consagrados. Além de mais de uma centena de artistas locais que foram contratados e puderam mostrar sua arte, o que contribuiu para democratizar o acesso à cultura”, diz Vannuchi.



Além da programação musical, a Praça da Moça terá a Casa do Papai Noel – com a presença do bom velhinho aos domingos! –, barracas de comidas e bebidas, e estações para que o público possa levar alimentos não perecíveis para o Fundo Social de Solidariedade.



Serviço

4º Festival de Natal de Diadema

De 5 a 15 de dezembro

Praça da Moça

Avenida Alda, Centro



Crédito:Dino Santos