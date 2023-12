4º Feirão de São Bernardo é vitrine da política de geração de emprego

Modelo consolidado e já seguido por outras cidades da Grande São Paulo, o Feirão de Emprego de São Bernardo, organizado no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, é vitrine da política assertiva da geração de postos de trabalho no município. A edição desta sexta-feira (1º/12), a 4ª nestes mesmos moldes no ano, desta vez sob o conceito de oportunidades de Natal, provou êxito do programa implantado pelo governo do prefeito Orlando Morando, tendo entre as recrutadoras pessoa contratada por meio do último feirão de Aniversário da cidade, em agosto.

Moradora do bairro Jordanópolis, Sabrina Souza, de 24 anos, foi de admitida a contratante, exemplo do sucesso impactado pelo programa de fomento à criação de novas oportunidades em São Bernardo. Ela se candidatou e conquistou uma das vagas ofertadas pelo Bem Barato no feirão de Aniversário, há pouco mais de três meses, iniciando trabalho no setor de Recursos Humanos (RH) da empresa. Nesta sexta, ela, que é estudante de Psicologia, foi designada para selecionar potenciais contratados da firma no feirão.

“É gratificante. Há alguns meses estava como candidata, saí, inclusive, correndo para participar a tempo do processo e hoje vim ao evento como recrutadora, podendo oferecer a mesma oportunidade que tive num passado recente. Fico até emocionada com a situação. As pessoas vêm para o feirão com muita esperança, na expectativa de recolocação no mercado de trabalho e, agora, posso retribuir. Quero dizer às pessoas que confiem, não desistam, que dá certo”, frisou Sabrina.

O Bem Barato integrou lista de 43 empresas participantes do evento, que disponibilizaram mais de 1.600 vagas. As funções de auxiliar de logística (115 vagas), auxiliar de produção (71), operador de telemarketing (167) e auxiliar de limpeza (68) foram as que mais tiveram vagas na atividade. Em números de público, o Feirão de Natal, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo de São Bernardo, registrou a participação de 2.231 pessoas.

O prefeito Orlando Morando salientou que o Feirão de Emprego, elencado entre as prioridades da gestão, transformou-se em referência no segmento. “Virou um case, implantado pela nossa administração. Fiquei extremamente feliz em encontrar aqui colaboradora de uma empresa que é fruto do feirão anterior. Nos dá satisfação verificar in loco o sucesso do programa. Nosso Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) é positivo em todos os cenários. Isso mostra a pujança de São Bernardo e, ao mesmo tempo, a importância de avançar em período de pós-pandemia.”

Atualmente desempregado e morador da cidade, Levi Pereira dos Santos, de 55 anos, foi ao feirão com grande perspectiva de reinserção no mercado justamente pela repercussão positiva do programa. “Venho acompanhando a realização desde os primeiros feirões deste governo. Tenho colegas próximos que estão até hoje empregados. Então, considero nota 10 essa iniciativa. Sou oficial de manutenção elétrica e saio confiante. É difícil, por conta própria, conseguir entregar tantos currículos diretamente para o RH da empresa. Aqui se faz isso em um único espaço.”

Analista de RH da DHL (Logística), Adriana Pimentel pontuou que a medida é importante para os candidatos e também às firmas participantes – a empresa, localizada no Cooperativa, disponibilizou 98 vagas no evento. “É a terceira vez que estamos participando do feirão, sempre bem organizado e estruturado. São Bernardo é uma potência do Grande ABC. Aqui encontramos bastante mão-de-obra e mercado aquecido para contratação. Essa união ajuda muito.”

CAGED – São Bernardo lidera a criação de empregos no ano no Grande ABC, de acordo com dados divulgados pelo Caged, do governo federal. São 6.024 postos com carteira assinada no acumulado de 2023. Já nos últimos 12 meses, entre novembro de 2022 e outubro de 2023, foram registrados 4.408 postos em São Bernardo. Em outubro, último mês do levantamento, o município contabilizou saldo positivo de 1.211 empregos.