4º DH Fest celebra cultura e direitos humanos com cinema e homenagem a Lima Duarte

O 4º DH Fest – Festival de Cultura em Direitos Humanos inicia sua programação no dia 10 de dezembro com uma abertura especial no Sesc Vila Mariana. Às 19h, após um coquetel de recepção, o evento apresenta a exibição de “Malês” , longa-metragem dirigido por Antonio Pitanga, que retrata a histórica Revolta dos Malês de 1835, em Salvador. Com um elenco de peso, incluindo Camila Pitanga, Rocco Pitanga e Patrícia Pillar, o filme oferece um mergulho na resistência e na luta pela liberdade durante o período escravocrata. O festival é uma realização do Instituto Vladimir Herzog e da Criatura Audiovisual, com patrocínio da CAIXA.

No dia seguinte, 11 de dezembro, às 19h30, a Cinemateca Brasileira será palco da homenagem ao ator Lima Duarte, com a exibição de “Corpo em Delito” , filme de 1990 dirigido por Nuno César de Abreu. O drama, de rara circulação, aborda o papel de um médico legista em meio à repressão da ditadura militar. Lima Duarte, que protagoniza a obra, estará presente na sessão, e terá sua história e memória celebradas.

O festival, que comemora os 76 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, segue até o dia 15 de dezembro com uma programação plural e gratuita em diversos espaços culturais de São Paulo e na plataforma Sesc Digital. Com o tema “Entre Raízes e Horizontes”, a edição deste ano propõe reflexões sobre e futuro por meio de manifestações artísticas.

