4ª Expo Mel Brasil será neste domingo na Paulista e terá opções de Páscoa

São muitas as novidades que terão na 4ª Expo Mel Brasil que acontece neste domingo, 25 de fevereiro, das 11h às 17h na Praça Osvaldo Cruz, no início da Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Para começar, a feira que já ganhou uma agenda mensal no local, trará desta vez não só produtos derivados de mel, como também de cacau, sendo ótimas opções de presentes para a Páscoa.

Promovida pela ONG Ajude o Pantanal Oficial, esta edição ainda contará com a 1ª Expo Pets Brasil, no mesmo horário e local, fazendo com que o passeio seja completo para todas.

Os expositores confirmados para a Expo Mel serão: serão Amo Artes Cosméticos Naturais e Veganos, Boleria Afetiva, Cocadaka, Debora Bove Velas, Douce Mascavo Oficial, Do Terra Essential Oils, Hidromel Philip Mead, Mãos de Brigadeiro, Paper Dog Papelaria, Positidog, Robeer Cervejas Artesanais, Queijo e Arte, Saco de Armazém e Vila das Joias. Já para a 1ª Expo Pets Brasil estarão Be Dog Lover, Fredoca’s Pet Food, Pets Patinha Suave e Zampe Oficial.

Serviço 4ª Expo Mel Brasil e 1ª Expo Pets Brasil

Data: 25 de fevereiro, domingo

Horário: 11h às 17h

Local: Praça Oswaldo Cruz – Paraíso – São Paulo (SP)

Mais informações: https://www.instagram.com/expomelbrasil/ e https://www.instagram.com/expopetsbrasil/