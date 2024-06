4ª etapa do Circuito de Rua de Cubatão acontece em 16 de junho

A 4ª Etapa do Circuito de Rua de Cubatão terá novas vagas abertas no dia 7 de junho, sexta-feira, assim que der meia noite e começar um novo dia, devido a algumas desistências ocorridas. Além disso, nesta nova fase crianças e adolescentes de 5 a 15 anos poderão participar da Corrida Kids.

O percurso de 7 Km (exceto para crianças de 5 a 9 anos), tem largada e chegada no Parque Anilinas, em Cubatão (SP).

O Circuito de Rua de Cubatão é gratuito, acontece por uma emenda parlamentar e é uma competição única de pedestrianismo na região. O resultado final será calculado pelo ranking calculado da média dos sete melhores tempos de cada corredor, ao longo das 10 etapas.

A retirada dos kits será no dia 16/06, das 06h00 às 08h00, no Parque Anilinas… (local) em troca de doação de 2kg de alimentos não-perecíveis por etapa, sendo necessário apresentar o QR Code ou um documento com foto para o check-in. Os atletas que tiverem problemas com os seus números e chips, ou irão retirar números e chips novos, deverão comparecer no Ginásio do Centro Esportivo Romerão (Rua Pedro de Toledo – n°333 – Vila Couto), no dia 15/06(sábado) das 14h às 17h.

O Circuito de Rua conta com 1000 participantes de todos os sexos é dividido por categorias, abrangendo faixas etárias de 5 em 5 anos e também categorias especiais para Pessoas com Deficiência (PCD).

“Chegamos na quarta etapa e agora anunciamos a Corrida Kids para crianças a partir de cinco anos de idade. Será uma manhã em prol da saúde, com atividades físicas para toda a família”, diz Alessandro Bortolomassi, Secretário Municipal de Esportes de Cubatão.

O Circuito de Corrida de Rua de Cubatão é promovido por entidades esportivas, em parceria com a Câmara Municipal de Cubatão e a Prefeitura Municipal de Cubatão. As inscrições, mais informações e regulamento completo podem ser conferidos em https://corridaderuacubatao.com.br/