4ª Corrida Outlet Premium São Paulo está com inscrições abertas

O Outlet Premium São Paulo está com inscrições abertas para a 4ª Corrida do Outlet Premium São Paulo. O evento acontecerá no dia 3 de novembro. Em uma parceria entre o empreendimento com a Ideal 5k, a iniciativa terá parte do valor das vendas das inscrições revertido ao Hospital do GRAACC, referência no tratamento de crianças e adolescentes com câncer.

Em suas duas primeiras edições, realizadas em maio e outubro de 2023 na região de Itupeva, estiveram presentes mais de 3.000 pessoas, entre atletas amadores e profissionais. A última edição, realizada no começo de 2024, reuniu mais de dois mil corredores.

A largada para as provas acontece às 7h, no estacionamento interno do Outlet. Seu trajeto exclusivo permitirá que os participantes da corrida do Outlet Premium São Paulo tenham contato com a natureza durante todo o percurso, cruzando a Fazenda SerrAzul, condomínio localizado ao lado do mall.

Assim como em suas edições anteriores, a 4ª Corrida do Outlet Premium São Paulo foi pensada para receber tanto aqueles que já tem a corrida como parte de seu dia a dia como aqueles que querem começar a praticar esse esporte, já que possui 3 tipos de categoria: caminhada de 3km, corrida de 5km e de 10km.

Além disso, o trajeto oferece diferentes trechos e relevos que desafiam os participantes, sejam veteranos da corrida ou amadores, de diferentes formas.

Inscrição

Para se inscrever, basta acessar o site do outlet e selecionar o banner do evento, ou clicar aqui. Realize o login, escolha a categoria desejada e realize o pagamento.

O primeiro lote, disponível até dia 29 de setembro (ou enquanto durarem as inscrições), sai pelo valor de R$89,90 a caminhada e R$109,90 a corrida. O último lote, disponível até 20 de outubro, ou enquanto durarem as inscrições, sai pelo valor de R$ 99,90 a caminhada e R$129,90 a corrida.

A inscrição inclui uma Camiseta Nike Dri-FIT, Gym Sack da Nike, número de peito, uma Viseira Nike® Dri-FIT ADV e muito mais. O kit deve ser retirado presencialmente no Outlet. Os 5 primeiros colocados nas provas 5K e 10K feminino e masculino na categoria principal ganham um troféu e vale compras, que vão de R$ 2 mil (1º colocado) a R$ 200 (5º colocado). Todos os participantes da prova receberão uma medalha FINISHER.

Além da corrida e caminhada, o Outlet promoverá ativações e experiências abertas para todo o público ao longo de toda manhã, incluindo aquecimento pré-evento, espaço de massagem, gravação do tempo da prova na Medalha, DJ, aula de Zumba e sorteio de vale compras no Outlet.

A prática da corrida e caminhada é um hábito que ganhou o coração dos brasileiros, que praticam esse esporte em parques, nas ruas ou em condomínios. Além de auxiliar no cuidado com a saúde, tanto física quanto mental, esse exercício aproxima seus mais de 5 milhões de praticantes de novas paisagens ou mesmo do contato com o meio ambiente.