47º Convenção FCDL-SP discute avanços para o varejo de São Paulo

A 47º edição da convenção das CDLs (Câmaras de Dirigentes Lojistas) do Estado de São Paulo, evento realizado anualmente pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo (FCDL-SP), acontece entre os dias 29 de agosto a 01 de setembro no hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. O encontro terá como objetivo discutir o avanço da tecnologia no varejo paulista.

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo (FCDL/SP) reúne aproximadamente 35 mil lojistas em 70 CDLs (Câmaras de Dirigentes Lojistas) em todo o estado. A FCDL-SP atua na defesa dos interesses do comércio varejista, oferecendo suporte e orientação às CDLs na criação de soluções para geração de renda e sustentabilidade.

Segundo o presidente da FCDL-SP, Mauricio Stainoff, o evento ressalta as urgências que o setor enfrentou nos últimos anos, principalmente no período de pandemia. “Estratégias serão postas em pauta e discutidas durante o evento, gerando um enriquecimento de ideias e informações para todos os participantes e para o futuro cenário varejista do nosso país, impulsionando o nosso comércio e preparando os lojistas para os desafios e oportunidades do mercado”, comenta Mauricio Stainoff, presidente da FCDL-SP

Esta edição contará com a participação de Ricardo Gandra, professor, jornalista e palestrante; Eduardo Lisboa, consultor e especialista da V4 Company; Elias Sfeir, presidente da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC); Márcio Negro de Carvalho, líder da área de ominicanalidade e produtos digitais na Usaflex; Marcelo Castro, especialsita em marketing estratégico e comunicação corporativa; Daniel Martins de Barros, médico e coordenador de psiquiatria forense no IPq/USP; e Beto Bom Dia; empresário e palestrante, que debatem sobre tecnologia e inovação, além de gerar momentos de reflexão e discussão para o futuro do varejo brasileiro.

A programação ainda contará com palestras específicas para o aperfeiçoamento do varejo paulista, como:

Transformação Digital No Varejo

Lei Geral de Proteção de Dados.

Inteligência artificial;

Marketing estratégico;

Evolução do crédito.

O Varejo do Futuro

Para maiores informações da convenção, acesse o site https://fcdlesp.org.br/ e faça sua inscrição pelo telefone: (11) 2678-3772

Serviço:

47º edição da convenção das CDLS do Estado de São Paulo

Data: 29 de agosto a 01 de setembro

Local: Hotel Monte Real – Águas de Lindóia – São Paulo