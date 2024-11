47 mil estudantes do ABC prestam o Provão Paulista Seriado na próxima semana

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) dá início à aplicação do Provão Paulista Seriado para 898 mil estudantes da rede pública de ensino matriculados nas 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. A participação no exame é decisiva para que os alunos possam concorrer às 15 mil vagas nas universidades e faculdades estaduais, uma vez que o Provão soma as notas obtidas nas três etapas do Ensino Médio. Para essas turmas, a prova será aplicada na segunda (11) e na terça-feira (12).

No ABC, 47 mil alunos estão matriculados nas duas séries e devem fazer os dois dias de prova.

Para estudantes da 1ª série do Ensino Médio, as provas começam às 14h e os portões serão fechados às 13h45, em ambos os dias. Para estudantes da 2ª série do Ensino Médio, as provas serão aplicadas a partir das 8h e os portões serão fechados às 7h45..

Cada aluno terá quatro horas em cada um dos dias para fazer o Provão Paulista para sua série. A permanência mínima na sala é de duas horas.

No total, serão 90 questões de múltipla escolha, com a obrigatoriedade do preenchimento do cartão de respostas nos dois dias de provas, 45 em cada aplicação. No dia 11, os alunos responderão a questões de língua portuguesa, língua inglesa, física, química e biologia. No segundo dia, enquanto estudantes da 1ª série responderão a questões de matemática, história, geografia e sociologia, os matriculados na 2ª série responderão a perguntas das disciplinas de matemática, história, geografia e sociologia. Não há redação para as 1ª e 2ª séries do Provão.

Por ser na modalidade seriada, a prova tem um peso em cada série. A prova da 1ª série tem peso de 15% e da 2ª série, de 25%. Elas são essenciais para a somatória de todos os anos quando o aluno estiver na 3ª série e disputar as vagas do Provão na USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Além de estudantes matriculados nas escolas estaduais da Seduc-SP, também podem participar do Provão alunos das escolas técnicas estaduais (Etecs), das escolas de aplicação das universidades, e das redes municipais e federais de Ensino Médio de São Paulo e de outros estados do país.

Alunos das escolas estaduais, das Etecs, escolas municipais que aderiram ao Provão Paulista e escolas das universidades estaduais farão as provas em suas escolas de origem. Alunos de outros estados e de escolas federais de Ensino Médio farão as provas em escolas localizadas em cinco pólos de aplicação: São Paulo (capital), Campinas, Ribeirão Preto, Itapetininga e Araçatuba. O local de provas pode ser consultado neste link.

Em cidades com feriado nos dias 11 e 12, a reaplicação está prevista para os dias 2 e 3 de dezembro deste ano. Quem faltar à escola nos dias oficiais de aplicação não terá direito à reaplicação.

O que levar para a prova

Para participar da prova, o estudante deve levar um documento oficial com foto (não pode ser xerox e, se for digital, deve ser apresentado no aplicativo oficial da documentação), caneta preta ou azul de corpo transparente. Lápis e borracha podem ser utilizados para os rascunhos durante a prova, mas a folha de respostas deve ser preenchida com caneta.

Os lanches também são permitidos durante a prova. A dica da equipe de avaliação da Coordenadoria Pedagógica da Educação (Coped) é que cada aluno leve alimentos que não atrapalhem a concentração dos demais estudantes. É melhor levar uma maçã ou uma banana, por exemplo, do que uma mexerica, que tem um cheiro mais marcante. Água, sucos e refrigerantes em embalagens individuais também estão liberados.