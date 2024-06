46ª Festa de Santo Antônio resgata as delícias das Festas Juninas

A 46ª edição da Festa de Santo Antônio de Ribeirão Pires promete resgatar o caloroso espírito das Festas Juninas, oferecendo uma variedade de pratos típicos e atrações culturais. Realizado no Complexo Ayrton Senna, com início neste fim de semana (7, 8 e 9 de junho) e seguindo para o próximo (14, 15 e 16 de junho), o evento é uma iniciativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires.

Além das iguarias típicas juninas – como tapioca, canjica, pastel, lanches variados e chá do padre -, também haverá opções para todos os gostos, incluindo hambúrgueres artesanais, churros, sorvete frito, açaí, chopp artesanal, massas, fondue e uma variedade de doces cristalizados, garantindo que todos os presentes tenham uma experiência gastronômica completa.

A entrada é solidária com doação de um quilo de ração ou alimento não perecível e toda a comunidade é convidada a participar deste evento que celebra a tradição, a cultura e o sabor das Festas Juninas brasileiras. A festa acontece às sextas-feiras, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 12h às 22h.