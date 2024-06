46ª Festa de Santo Antônio atrai 16 mil pessoas para a Estância em dois finais de semana

Cerca de 16 mil pessoas participaram da 46ª Festa de Santo Antônio que aconteceu nos últimos dois finas de semana em Ribeirão Pires. Organizada pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, o evento terminou neste domingo (16), com show da dupla sertaneja Roger e Rogério, no Complexo Ayrton Senna.

Não teve uma mesa vazia durante a tarde toda, quando o público quis contribuir com as ações sociais da Paróquia por meio do tradicional bingo beneficente.

As irmãs Rafaela Cristine de Lima Batista e Ariene Cristine de Lima, moradoras do Roncon, disseram que amam as festividades juninas e que não perdem a de Santo Antônio aqui na Estância. “Viemos também para tentar a sorte, a gente se diverte com o bingo. Competimos para ver quem é a mais pé quente”, comentou Rafaela.

Repetindo o sucesso do ano passado, a secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social mobilizou em parceria com as secretaria de Turismo e de Desenvolvimento, Emprego e Renda, a tradicional quadrilha com casamento caipira.