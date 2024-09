45 motivos para escolher Gilvan como sucessor de Paulo Serra

Candidato a prefeito de Santo André, Gilvan distribuiu pela cidade e nas redes sociais um guia com pelo menos 45 motivos para ser o escolhido como sucessor do prefeito Paulo Serra. Na lista estão ações do candidato enquanto esteve nas cinco secretarias que atuou desde o início da gestão, em 2017, entre elas Saúde e Desenvolvimento Econômico.

“Tenho muito orgulho de tudo que já fizemos e dos projetos que ainda vamos colocar em prática e que mudam a vida dos andreenses. São várias as razões para escolher o nosso projeto, listamos 45, e uma delas é o amor que temos pela cidade”, destacou Gilvan.

Todas as razões e o Plano de Governo de Gilvan estão no site www.gilvan45.com.br. Também é possível ter acesso ao material nas redes redes sociais do candidato @gilvan45 (Instagram).

“Quem compara, vota no Gilvan. É o único que tem propostas para continuar o trabalho que estamos realizando. É o mais preparado e quem eu confio e voto. Tenho certeza que ele será o escolhido pelos andeesnses para comandar a cidade a partir de janeiro”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Nesta sexta-feira (20), Gilvan fez campanha na rua e ao lado do prefeito em caminhão de som, além de participar de uma sabatina na Rede Gospel.

Lista de 45 motivos para votar em Gilvan:

1. É o Candidato do time PAULO SERRA

2. Formado em Gestão de Pessoas e especialista em Políticas Públicas

3. Cristão e casado com a Jessica desde os 18 anos, pai dedicado de dois filhos

4. Foi o “braço direito” do Paulo Serra em 5 secretarias

5. Mora, vive e ama Santo André com a nossa gente

6. É jovem, dinâmico e o único candidato com experiencia de gestão na administração pública

7. Ajudou a implantar a Muralha Inteligente de Segurança com 3000 câmeras

8. Vai ampliar o policiamento ostensivo com o aumento do efetivo e das bases da GCM

9. Vai implantar o Programa Abrigo Amigo com paradas de ônibus monitoradas e seguras

10. Vai construir o TEAcolhe – Centro de cuidados das famílias atípicas

11. Implantará o segundo Nanasa – Núcleo de Natação Adaptada no 2o subdistrito

12. Modernizou 50 equipamentos de saúde.

13. Criou o Poupatempo da Saúde.

14. Reduziu as filas de consultas e exames no pós pandemia

15. Modernizou o Hospital Municipal.

16. Construirá a 2 novas UPAs: 2o subdistrito e Jardim Carla.

17. Entregará o novo Hospital DIA da Vila Luzita.

18. Implantará o Poupatempo da Saúde no 2º Subdistrito

19. Entregará o Museu da Cidade revitalizado.

20. Vai Manter e ampliar os eventos solidários no Paço e nos parques

21. Ampliará a Descentralização das atividades culturais

22. Ajudou a cidade a melhorar a educação e subir 315 posições no IDEB.

23. Garantirá 100% de creches em período integral

24. Manterá 100% de crianças nas creches e Implantará a nova Creche na vila Guarani.

25. Vai ampliar as equipes de EDUCAÇÃO INCLUSIVA

26. Vai continuar o programa RUA NOVA com mais 200 km de asfalto novo

27. Vai ampliar e renovar a frota de ônibus com ar condicionado e Wi-Fi em 100% da feira

28. Não vai parar as obras de Santa Teresinha ou mudar o modelo de gestão que deu certo

29. Construirá o novo Corredor Taioca

30. Vai finalizar a cobertura da Oliveira Lima, nova Praça do Carmo e o Projeto Centro Vivo.

31. Expandirá as vagas no ProJovem, programa de primeiro emprego

32. Construirá 8 novas praças de esporte.

33. Vai entregar o Novo CITE Fabrica de Inovacao e Emprego do Futuro

34. Vai manter e ampliar os programas Mãe Andreense, Banco de Alimentos e Escola de Ouro

35. Vai fazer o Novo ginásio poliesportivo de Santo André .

36. Expandirá os programas e centros de acolhimento para pessoas em situação de rua

37. Manterá e Ampliará os programas Moeda Verde e Moeda Pet com aumento de 50% na reciclagem

38. Construirá o Complexo de Proteção Animal próximo ao Hospital Veterinário

39 . Ampliará a cobertura vegetal da cidade com o plantio de 5 mil novas árvores

40. Criará a subprefeitura de Paranapiacaba e Parque Andreense

41. Viabilizará o Plano de Ciclovias e o anel Motoviario para expansão da FAIXA AZUL

42. Viabilizará com o Governador Tarcísio o início das obras da nova estação Pirelli da CPTM.

43. Vai entregar o novo Complexo Viário da Maurício de Medeiros

44. Esgoto tratado 100% até 2026.

45. VAI Impedir que os “vermelhos” do PT e PSB voltem a governar Santo André e paralisem a cidade novamente!