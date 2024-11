41º Encontro Nacional da Abrasel teve início na última terça-feira (12)

Teve início, nesta terça-feira (12), o 41º Encontro Nacional Abrasel, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. A programação seguirá até quinta-feira (14), no Centro de Eventos Pantanal, com diversas palestras sobre as principais tendências do setor, além da Cozinha Viva, com experiências gastronômicas ao vivo, e uma feira com dezenas de expositores de produtos locais e artesanato.

Os Encontros Nacionais da Abrasel – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, são uma parte essencial do calendário da entidade, sendo organizados e promovidos anualmente de maneira itinerante pelas suas seccionais.

Uma programação especial foi preparada para receber empreendedores e profissionais do setor que estão em busca de atualizações sobre o mercado, aumento de relacionamento e fechamentos de novos negócios. O Encontro ainda terá passeio pelo Pantanal Mato-grossense, visitas técnicas em fábrica de cerveja, palestras, exposições, Painel Sebrae, além da própria Cozinha Viva com chefs nacionais e regionais.

Na solenidade de abertura, estiveram presentes, além da presidente da Abrasel no Mato Grosso, Lorena Bezerra, o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci; o prefeito eleito por Cuiabá, Abílio Brunini; a prefeita eleita por Várzea Grande, Flávia Moretti; o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia; o deputado estadual Diego Guimarães, o secretário adjunto de Turismo, Felipe Wellaton; e os vereadores Mário Nadaf e Michelly Alencar.

Na ocasião, a presidente Lorenna Bezerra falou sobre o atual cenário do setor de Alimentação Fora do Lar no estado, com 34 mil negócios, que geram 100 mil empregos e movimentando mais de R$ 10 bilhões na economia. A maior parte destes negócios, cerca de 80%, é formada por pequenos negócios de gestão familiar. E o objetivo do encontro é ajudar quem empreende no setor a crescer o seu negócio por meio do conhecimento.

“Com o tema ‘Eficiência e Produtividade’, buscamos, neste encontro, construir soluções para o setor de bares e restaurantes de forma que fortaleça pequenos empreendedores, impulsionando ainda mais o desenvolvimento econômico. E a Abrasel trabalha incansavelmente para simplificar o ato de empreender, tornando o nosso setor uma força vital para o desenvolvimento social e econômico”, afirmou.

O evento segue até quinta-feira e tem o patrocínio nacional da Ambev, BAT, Getnet, Nogueira Brinquedos, Pluxee, Santander e Tectoy; confira a programação completa no site: www.encontroabrasel.com.br.