41 municípios paulistanos precisam atualizar seu cadastro no Mapa do Turismo Brasileiro

Meooo…Chegou a hora dos gestores de turismo do estado de São Paulo atualizarem os seus municípios no Mapa do Turismo Brasileiro. Entre os meses de março e abril, 41 cidades paulistanas precisam renovar sua adesão ao programa. Os cadastros não renovados após o prazo estipulado serão automaticamente excluídos do Mapa do Turismo Brasileiro.

As cidades devem ficar atentas aos prazos de renovação, uma vez que o recadastramento é obrigatório. Desde o ano passado, a plataforma mantem-se disponível a todo o tempo para a renovação e até mesmo para o cadastro de novos municípios.

Atualize o cadastro AQUI.



Para auxiliar os municípios, regiões e estados a não perderem o prazo, o Ministério do Turismo está emitindo notificações via Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro – SISMAPA 2.0, com 60 dias de antecedência à data de vencimento dos registros.

A participação no Mapa do Turismo Brasileiro é aberta a todos os municípios do país, contanto que observem os critérios estabelecidos na Portaria Ministerial nº 41/2021, os quais foram construídos em conjunto com as Unidades da Federação.

Além disso, os estados e o DF podem estabelecer exigências adicionais, que devem ser igualmente respeitadas.

Saiba mais AQUI.