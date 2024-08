Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 40% da população brasileira apresenta níveis elevados de colesterol. Globalmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 39% dos adultos tenham colesterol elevado, com mais de 17 milhões de mortes anuais atribuídas a doenças cardiovasculares.

O mercado de alimentos e suplementos voltados para a redução do colesterol tem crescido significativamente nos últimos anos. Segundo um relatório da Grand View Research, o mercado global de suplementos, que inclui produtos para o controle do colesterol, deve alcançar US$ 24,8 bilhões até 2025, com um crescimento anual de 6,5%.

A prevenção e controle do colesterol envolvem mudanças no estilo de vida, como a adoção de uma dieta balanceada, prática regular de exercícios físicos, redução do consumo de álcool e controle do peso. A nutricionista Fernanda Larralde, da Bio Mundo, destaca a importância de escolhas alimentares saudáveis:

“Manter uma dieta rica em fibras, frutas, vegetais e gorduras boas, como as encontradas no abacate e no azeite de oliva, pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL (o colesterol ‘ruim’) e aumentar o HDL (o colesterol ‘bom’). Evitar alimentos ricos em gorduras trans e saturadas é crucial para prevenir o acúmulo de colesterol nas artérias,” explica Fernanda.

A Bio Mundo, que atua em mais de 22 estados brasileiros com mais de 170 unidades, oferece uma variedade de produtos que auxiliam no controle do colesterol. Entre eles, destacam-se:

Aveia: Rica em fibras solúveis que ajudam a reduzir a absorção do colesterol.

Nozes e amêndoas: Fontes de gorduras boas que auxiliam na redução do colesterol LDL.

Chia e linhaça: Ricas em ômega-3, ajudam a melhorar os níveis de colesterol HDL.

Com a conscientização e a adoção de práticas saudáveis, é possível prevenir complicações e garantir uma melhor qualidade de vida. “O Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol é uma oportunidade para refletir sobre a importância de hábitos saudáveis e a necessidade de monitorar regularmente os níveis de colesterol,” reitera Larralde.