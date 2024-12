4 tendências do mercado financeiro para 2025

O mercado financeiro segue em evolução, impulsionado por avanços tecnológicos, mudanças regulatórias e novas demandas dos clientes. Para 2025, espera-se que o setor continue sua trajetória de transformação, moldado por quatro tendências principais:

1. Expansão da inteligência artificial e machine learning

A inteligência artificial (IA) e o machine learning continuarão a revolucionar o mercado financeiro. Essas tecnologias já são amplamente utilizadas em análises preditivas, detecção de fraudes e personalização de serviços, mas em 2025 veremos uma integração ainda maior.



Soluções de IA serão capazes de oferecer insights financeiros em tempo real, ajudando investidores a tomar decisões mais rápidas e assertivas. No varejo bancário, assistentes virtuais evoluídos personalizarão a experiência do cliente, aumentando a retenção e a satisfação.

2. Crescimento das fintechs e embedded finance

O número de fintechs não para de crescer, e a integração de serviços financeiros em plataformas não financeiras – o chamado embedded finance – será uma das maiores forças do setor. Com APIs abertas e regulamentações como o Open Finance, empresas de diferentes segmentos, como varejo e saúde, poderão oferecer serviços financeiros diretamente em suas plataformas.



Isso trará conveniência para os consumidores e desafios para os bancos tradicionais, que precisarão se adaptar para competir com soluções mais ágeis e centradas no cliente.

3. Uso de blockchain e criptoativos

O blockchain está deixando de ser visto apenas como a base das criptomoedas para se tornar uma tecnologia central em processos financeiros. Em 2025, espera-se uma maior adoção para operações de pagamentos, contratos inteligentes e até emissão de títulos.



Ao mesmo tempo, os criptoativos ganharão maior destaque, com governos e instituições financeiras desenvolvendo suas próprias moedas digitais e estabelecendo regulações claras para proteger consumidores e atrair investidores institucionais.

4. Inclusão financeira por meio da digitalização

A digitalização continuará a promover a inclusão financeira, especialmente em mercados emergentes. O uso crescente de smartphones e a redução de custos tecnológicos permitirão que mais pessoas tenham acesso a serviços bancários e de crédito.



Empresas do setor financeiro investirão em ferramentas acessíveis para atender populações anteriormente excluídas, ampliando a base de clientes e contribuindo para a redução das desigualdades.



As tendências para 2025 apontam para um mercado financeiro cada vez mais tecnológico e centrado no cliente. A inovação será essencial para empresas que desejam se manter competitivas, e a colaboração entre bancos, fintechs e reguladores será fundamental para moldar um futuro mais inclusivo e dinâmico.



Organizações que abraçarem essas mudanças e liderarem em áreas como IA, estarão mais bem posicionadas para prosperar nesse novo cenário.

Jorge Iglesias

Jorge é CEO da Topaz.