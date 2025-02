4 clássicos queridinhos da padoca

Se tem algo que une os brasileiros é a paixão por uma boa padaria. Com uma trajetória de mais de 70 anos, a Padaria Brasileira é referência em qualidade e tradição. Seus produtos unem sabor e memória afetiva, fazendo dela um verdadeiro ícone da gastronomia nacional. Com muitos anos de história, a rede listou 4 itens favoritos dos clientes, com sucesso atemporal.

Confira abaixo!

Coxinha: Eleita a melhor do mundo pelo Taste Atlas, a coxinha da Padaria Brasileira encanta pelo sabor e pela receita exclusiva, que combina massa leve e crocante com recheios irresistíveis. Além do clássico frango e do frango com requeijão, há opções criativas como carne louca, costelinha com barbecue e a surpreendente goiabada com requeijão.

“O segredo do nosso sucesso está em respeitar o que há de mais especial na cultura de padaria: a combinação de ingredientes de alta qualidade, receitas tradicionais e muito carinho em cada preparo”, comenta Henrique Afonso Junior, diretor geral da Padaria Brasileira.

Padaria Brasileira – Em 2025, a Padaria Brasileira celebra 72 anos de trajetória no mercado de panificação, tendo sido fundada em 1953 na cidade de Santo André. Em 1962, a padaria lançou sua linha de salgados, incluindo a famosa coxinha, que já foi premiada pelo site internacional Taste Atlas como a melhor do mundo. A rede, composta por oito unidades, sendo três no formato Express, oferece uma vasta gama de produtos, incluindo pães, bolos, doces, sopas, rotisserie e sorvetes, além dos irresistíveis sonhos de doce de leite, creme e Nutella®. Os pedidos podem ser feitos diretamente nas lojas, pelo site oficial (www.padariabrasileira.com.br), pelo IFood ou pelo app (encr.pw/deliveryPDB).

Onde encontrar

Padaria Brasileira

Loja Vila – Rua Regente Feijó, 325 Vila Assunção – Santo André. Tel: (11) 4990-4142. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Matriz – R. Santo André, 232, Vila. Assunção, Santo André, SP. Tel.: (11) 3757-2277. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Jardim – R. das Figueiras, 664, B. Jardim, Santo André, SP. Tel.: (11) 4437-3545. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Fórum – Av. José Caballero, 189, Vila Bastos, Santo André, SP. Tel.: (11) 4994-1027. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30

Loja Fláquer – R. Dr. Flaquer, 639, centro, São Bernardo, SP. Tel.: (11) 4337-1110. Todos os dias das 6h40 às 22h10 e delivery das 08h às 21h30