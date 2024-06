“4 Amigos” realizará maior show da história do projeto no Rio de Janeiro

Os comediantes Thiago Ventura, Afonso Padilha, Dihh Lopes e Márcio Donato já começaram a contagem regressiva e estão bastante ansiosos para protagonizarem um dos maiores espetáculos da história do projeto “4 Amigos”.

O principal grupo de stand-up comedy do país se apresentará, no dia 30 de junho, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Este será o show mais importante de toda a turnê que marca a volta do tradicional quadro de sucesso “Fila de Piadas” e celebra 10 anos da união dos artistas.

Após bem-sucedida nova passagem por diversas cidades de Portugal, o quarteto voltou ao Brasil com grandes expectativas para esta performance especial na Cidade Maravilhosa.

Os ingressos já estão à venda em 10anos4amigos.com.br e pontos autorizados. Esta data conta com a modalidade de Ingresso Solidário. O público pode adquirir esse ingresso com desconto mediante a entrega de 1 kg de alimento não-perecível na entrada do evento. (exceto sal e farinha). As doações recolhidas são destinadas a instituições que atendem indivíduos em vulnerabilidade social como abrigos, ONGs, e Banco de Alimentos. Mais informações no serviço abaixo.

Atenção: a produção do evento não recomenda e não se responsabiliza por compras em plataformas não autorizadas pela Ticket360.

Fenômeno do humor nas plataformas digitais, o que torna “4 Amigos” tão especial é a proximidade evidente entre os comediantes, dentro e fora dos palcos. Cada um traz seu estilo único e bem definido para o show, proporcionando uma mistura de talentos que agrega diversidade e qualidade ao espetáculo, enquanto se revezam no palco.

O resultado é uma noite repleta de risos e diversão, onde o público pode desfrutar das melhores observações do cotidiano, piadas ácidas sobre relacionamentos, família e amizades.

Desde o início da temporada, em março, a maioria das apresentações foram realizadas com ingressos praticamente esgotados, comprovando o enorme sucesso e a popularidade dos “4 Amigos” em todo o país e no exterior.

Com realização e assinatura da Opus Entretenimento, a maior plataforma de shows e espetáculos ao vivo da América Latina, esta turnê contemplará 43 cidades diferentes até dezembro deste ano.

Arrastando multidões em teatros pelo Brasil e o mundo, os amigos orgulhosamente compartilham de uma amizade sólida e paixão por proporcionar entretenimento e alegria ao público.

A história dos “4 Amigos” começou com a simples ideia de montar um grupo para criar um espetáculo teatral viável. No entanto, o que surgiu da amizade duradoura desses comediantes resultou no maior grupo de comédia stand-up do país, que reúne 15 milhões de seguidores apenas no Instagram.

O quadro “Fila de Piadas” faz parte da história dos “4 Amigos” e se tornou um sucesso na internet, acumulando milhões de views no YouTube e viralizou nas redes sociais. Em fila, os comediantes se revezam no palco contando piadas e improvisando a partir de uma temática que muda conforme o espetáculo avança.

A “Fila de Piadas” é um verdadeiro marco e divisor de águas na comédia nacional. Foi a partir dessa seção especial que os artistas conquistaram um novo status e se consagraram na carreira.

Para celebrar estes 10 anos, eles lançaram um especial inédito, na página oficial do grupo no YouTube (youtube.com/4AMIGOSSTANDUPCOMEDY), que conta com praticamente 4 milhões de inscritos.

No Brasil, além de São Paulo (SP), outras cidades como Santos (SP), Uberlândia (MG), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Natal (RN), Maceió (AL), Juiz de Fora (MG), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Ribeirão Preto (SP), Sorocaba (SP), Fortaleza (CE), Recife (PE), Belém (PA), Manaus (AM), Jundiaí (SP), Brasília (DF), Goiânia (GO), Curitiba (PR), Londrina (PR), São José (SC), Porto Alegre (RS), São José do Rio Preto (SP), Vitória (ES) estão na rota dos 4 Amigos.

Se você está pronto para embarcar em uma rodada de muitas risadas, não perca a oportunidade de assistir a esse espetáculo inesquecível. Prepare-se para se divertir como nunca.

Serviço Rio de Janeiro

Opus Entretenimento orgulhosamente apresenta 4 Amigos – Fila de Piadas

Data: domingo, 30 de Junho de 2024

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca

Horário: 18h30 (open doors)

Duração: 80 minutos.

Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis e crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Setores e valores:

Arquibancada Nível 1: a partir de R$60,00 + Taxas

Arquibancada Nível 3: a partir de R$40,00 + Taxas

Camarote: a partir de R$125,00 + Taxas

Ingresso online: https://10anos4amigos.com.br

Pontos de venda:

BILHETERIA VIRTUAL (FARMASI ARENA)

Taxa de Serviço: Sem taxa

Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – 22775-040, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ

Bilheteria virtual – Somente cartão de crédito e pix.

Para ativar a compra pelo aplicativo, esteja no local no raio máximo de 500 metros (isento da taxa).

Formas de Pagamento:

Crédito – PIX

Os ingressos e-Ticket em arquivo .PDF são entregues automaticamente ao e-mail do titular do pedido em até 30 minutos após o recebimento da confirmação de compra. Apresente no acesso do evento. Caso não tenha recebido o e-mail, verifique também sua caixa anti-spam.

Ingresso Solidário: este show conta com a modalidade de Ingresso Solidário, o público pode adquirir esse ingresso com desconto mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível na entrada do evento. (exceto sal e farinha). As doações recolhidas são destinadas a instituições que atendem indivíduos em vulnerabilidade social como abrigos, ONGs, e Banco de Alimentos.

Atenção:

A ABREVIN (Associação Brasileira das Empresas de Venda de Ingressos) e a Ticket360 não recomendam e nem se responsabilizam por compras em plataformas de vendas de revenda de ingressos como VIAGOGO, STUBHUB, FUNBYNET, EVENTBRITE, Grupos de redes sociais, Whatsapp e Telegram.

PESQUISE E ESTEJA ATENTO. NÃO CAIA EM GOLPE, A TICKET360 NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMPRA FORA DOS NOSSOS CANAIS.

PCD – Pessoas com Deficiência (PCD) e/ou Portadores de Necessidades Especiais (PNE) (Lei Federal 12.933/2013): Possuem o benefício da meia-entrada o portador com deficiência (PCD) e/ou portadores de necessidades especiais e o seu acompanhante. Para a compra, retirada e acesso ao evento, é obrigatório apresentar o documento de PCD ou laudo médico e o Documento de Identidade original RG, CNH ou CPF informado no campo da tela., (o acompanhante poderá adquirir os dois ingressos, desde que o mesmo esteja com todos comprovantes em mãos). Caso não apresente os documentos no acesso ao evento que demonstre o direito a compra, o comprador poderá ter seus ingressos cancelados, ser solicitado o pagamento do complemento e em última hipótese impedido de acessar o evento. Os lugares destinados para PCD/PNE estarão disponíveis até 15 dias antes do evento, podendo ser liberados para a venda para o público geral conforme a lei determina, com exceção do setor destinado exclusivamente para cadeirantes.

