4 Amigos no Teatro Bradesco: shows especiais encerram temporada histórica

A longa temporada do espetáculo “4 Amigos” está prestes a se despedir do Teatro Bradesco com um saldo positivo de risos, recorde de espectadores e a certeza de que o maior grupo de stand-up comedy do Brasil escreveu seu nome na história de um dos espaços culturais mais importantes do país.

Com uma proposta de humor irreverente e criativo, os comediantes Thiago Ventura, Afonso Padilha, Dihh Lopes e Márcio Donato cativaram um público fiel e crescente, tornando a celebração dos “A Volta da Fila de Piadas” um dos eventos mais disputados de São Paulo.

E para celebrar o grandioso marco de nove meses em cartaz, com praticamente todas as sessões esgotadas, o projeto, que tinha previsão de encerrar em dezembro deste ano, acaba de confirmar três shows especiais em 2025.

As apresentações da “Última Fila de Piadas” acontecerão nos dias 17, 18 e 19 de janeiro, no mesmo palco do Teatro Bradesco. As três datas serão gravadas para um conteúdo especial e marcam o encerramento de uma das maiores temporadas já registradas na história de um dos principais teatros do Brasil.

Os ingressos já estão à venda pela plataforma uhuu.com e pontos autorizados.

Desde a estreia em março deste ano, a turnê “A Volta da Fila de Piadas” tem atraído plateias de todas as idades, encantado cerca de 40 mil espectadores e consolidado o grupo como um dos maiores fenômenos do stand-up comedy no Brasil. O show, que tem sido uma verdadeira celebração do humor e da criatividade, marca também o 10º aniversário do projeto Fila de Piadas e é amplamente reconhecido pela proposta inovadora e interação única com os fãs.

O espetáculo é produzido pela Opus Entretenimento, a maior plataforma de shows e eventos ao vivo da América Latina. Com uma trajetória sólida e reconhecida, a Opus foi fundamental para garantir a grandiosidade desta temporada, que se tornou um marco na cena cultural paulista.

Com sessões todas as segundas-feiras, “4 Amigos” se destaca pela qualidade da produção e pela recepção calorosa do público, incluindo muitos turistas de diferentes estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Mato Grosso e Distrito Federal.

Além da excelente bilheteira, “4 Amigos” se diferencia pela evidente proximidade entre os comediantes, que trazem estilos únicos e bem definidos ao palco, proporcionando uma mistura diversificada de talentos. O resultado é uma noite repleta de risos, com observações do cotidiano e piadas sobre relacionamentos, família e amizade.

Com uma amizade sólida e a paixão por entreter, a trajetória do grupo começou com a simples ideia de criar um espetáculo viável, mas a amizade duradoura entre os comediantes resultou no maior grupo de stand-up do país, que conta com 15 milhões de seguidores no Instagram.

O quadro “Fila de Piadas” é um marco na história do grupo e se tornou um sucesso na internet, acumulando milhões de visualizações no YouTube e viralizando nas redes sociais. Os comediantes se revezam no palco, contando piadas e improvisando em torno de temas que mudam durante o espetáculo.